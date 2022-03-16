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外交部：美国长期存在的侵犯儿童权利问题令人痛心

2022年03月16日20:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月16日电（记者成欣、王宾）中国代表15日在联合国人权理事会第49届会议与暴力侵害儿童问题秘书长特别代表对话时发言，对美国侵犯儿童权利表示关切。对此，外交部发言人赵立坚16日在例行记者会上表示，美国长期存在的侵犯儿童权利问题令人痛心和忧虑。

　　赵立坚说，有数据显示，2021年美国政府关押非法移民儿童数量高达4.5万人次。近几年，在被羁押的26.6万名移民儿童中，2.5万人的羁押时间超过100天。有关羁押设施内部管理混乱，虐待、强迫劳动等侵犯人权现象屡屡发生，受羁押的孩子承受着严重的身心创伤。

　　“更令人痛心的是，美国政府强制将移民儿童和父母分开关押，致使大量移民家庭骨肉分离，许多孩子至今没有找到自己的父母。”赵立坚说。

　　他还说，美国枪支泛滥，校园枪击案频发，大量儿童成为受害者。“有关研究表明，新冠肺炎疫情期间，美国枪支暴力案件增加30%以上，医院收治受枪击儿童数量激增。2021年美国共有44750人死于枪支暴力，其中1533人为17岁以下青少年和儿童；共有40359人在枪支暴力中受伤，其中4107人为17岁以下青少年和儿童。”

　　“看看美国这些权利被侵犯的孩子，人们不禁要问，美国儿童的所谓‘人权’在哪里？美国儿童的所谓‘自由’又从何谈起？”赵立坚说。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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