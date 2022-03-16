新华社北京3月16日电 国家主席习近平3月16日下午同土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、当选总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫通电话。

习近平祝贺土库曼斯坦总统大选顺利举行，再次祝贺谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫当选土库曼斯坦总统，祝愿土库曼斯坦在“强国的新时代复兴”中取得新的更大成就。

习近平指出，近年来，中土关系实现跨越式发展，双方建立战略伙伴关系，两国各领域合作达到历史最高水平。中方高度重视中土关系，将继续坚定支持土方各项内外政策，坚决反对外部势力干涉土库曼斯坦内政，愿同土方继往开来，推动中土关系不断迈上新台阶，携手构建更加紧密的中土命运共同体。

习近平强调，中土合作充分体现了双方的高度互信和真诚友好。双方签署的政府间五年合作规划，制定了未来一个时期中土全方位合作的路线图，明确了重点合作领域和优先合作方向。双方要继续推进能源、天然气等各领域合作，推进“一带一路”倡议同土方“复兴丝绸之路”战略对接，将双方互利合作的蛋糕越做越大，取得更多新成果，增进两国人民福祉。当前国际和地区形势复杂敏感，双方要就重大问题及时沟通，密切协作，相互支持，坚持真正的多边主义，为促进国际关系民主化和国际公平正义贡献力量。

别尔德穆哈梅多夫和谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫高度评价近年来土中关系发展取得的成就，表示土方将继续坚定奉行对华友好合作政策，愿同中方继续共同努力，积极推进各领域全方位务实合作，相信土中关系将得到进一步发展，更好造福两国人民。

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