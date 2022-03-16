人民网北京3月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持3月16日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫称，美在世界各地有数百个军事生物实验室，仅在乌克兰就有近30个，对大量平民构成致命威胁。许多实验室设在前苏联国家，就位于俄、中等地区国家的边境附近。俄将要求《禁止生物武器公约》缔约国审议此事，并努力使美停止阻挠建立公约核查机制。中方是否支持俄有关审议要求？

赵立坚：中方注意到拉夫罗夫外长的有关表态。生物安全事关人类共同利益。美方有义务遵守《禁止生物武器公约》，也有义务对国际社会的关切作出澄清。事实上，国际社会对美国在境内外开展生物军事活动早有严重关切。这不是美国在乌克兰一国的实验室问题，也不是因为当前局势而产生的新问题。

我们欢迎在《禁止生物武器公约》、联合国等框架下，由国际社会对俄方披露的文件共同进行评估，同时也公平、公正地听取美方的澄清。国际社会也可以以此为契机，重启建立公约核查机制的谈判进程。我们再次敦促美方改变独家反对建立核查机制的立场。这将有助于恢复国际社会对美国履行国际义务的信心，也将有助于提升全球生物安全水平。

法新社记者：王毅国务委员兼外长同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯通话的消息稿中提到，不希望西方对俄罗斯制裁使中方受到影响。你可否解释一下这里的“受到影响”是什么意思？是在警告他国不要对中国施加新制裁吗？还是指中方反对现有制裁对中国经济的间接影响？还是别的什么意思？

赵立坚：我们已经发布了有关消息稿。我想，中方关于反对制裁的立场是十分明确的。美方最近发布了很多关于对中国的挑衅言论。比方说白宫新闻秘书普萨基表示，如果中国支持俄罗斯侵略行为，将面临严重后果。她还说中俄经济加起来仅占世界经济总量的25%，而七国集团则占50%以上。即便中方无视美国警告，帮助俄罗斯应对制裁影响，美国仍掌握一系列工具可与欧洲伙伴协调运用。

美方的这些言论是赤裸裸的霸凌胁迫，暴露了美国政府根深蒂固的冷战零和思维和集团对抗思想。这是美国所谓的“从实力地位出发”哲学的又一产物。

在乌克兰问题上，中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断，表明主张。中方一直呼吁对话谈判，推动局势降温，并为化解当前危机提出中方倡议。任何抹杀中方努力、歪曲中方意图、造谣抹黑中国的虚假信息，都是不负责任的，都是不道德的。

我要再次强调，制裁从来不是解决问题的有效途径。中方反对美方任何形式的单边制裁和“长臂管辖”，将坚决维护中国企业和个人的正当权益。美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。我们敦促美方不得以任何方式损害中方的正当权益。美方若一意孤行，中方必将强力反制。

彭博社记者：中国驻美大使秦刚昨天在评论文章中写道，中方对俄罗斯军事行动事先不知情，“中方不可能在知情情况下不予劝阻”。上个月习近平主席与普京总统再次确认了中俄全面战略协作伙伴关系，而俄方决定不将这一事关全球稳定的重要决策通告中方。这是否与中俄关系定位相符？

赵立坚：我想秦刚大使在这篇文章中已经充分表明了中方的立场。俄罗斯是一个主权国家，有权作出自己的决定。这跟中俄关系没有必然的联系。

《北京青年报》记者：据报道，中国代表15日在联合国人权理事会第49届会议与暴力侵害儿童问题秘书长特别代表对话时发言，对美国侵犯儿童权利表示关切。请问中方对此有何评论？

赵立坚：美国长期存在的侵犯儿童权利问题令人痛心和忧虑。有数据显示，2021财年美国政府关押非法移民儿童的数量高达4.5万人次。近几年，在被羁押的26.6万名移民儿童中，2.5万人的羁押时间超过100天。有关羁押设施内部管理混乱，虐待、强迫劳动等侵犯人权现象屡屡发生，受羁押的孩子承受着严重的身心创伤。更令人痛心的是，美国政府强制将移民儿童和父母分开关押，致使大量移民家庭骨肉分离，许多孩子至今没有找到自己的父母。

此外，美国枪支泛滥，校园枪击案频发，大量儿童成为受害者。有关研究表明，疫情期间，美国枪支暴力案件增加30%以上，医院收治受枪击儿童数量激增。2021年美国共有44750人死于枪支暴力，其中1533人为17岁以下青少年和儿童；共有40359人在枪支暴力中受伤，其中4107人为17岁以下青少年和儿童。

我们常说，少年儿童是祖国的花朵，应该在阳光雨露中健康成长。看看美国这些权利被侵犯的孩子，人们不禁要问，美国儿童的所谓“人权”在哪里？美国儿童的所谓“自由”又从何谈起？

韩联社记者：据报道，今天朝鲜发射了弹道导弹。这是今年朝鲜第十次进行的导弹发射。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到相关报道。目前我还不掌握具体情况。中方对有关问题的立场是一贯的、明确的。中方希望朝鲜半岛保持和平稳定，主张各方均应该积极致力于推进对话和谈，保持克制。

路透社记者：美国官员称，俄罗斯已请求中方提供军事装备援助，中方回应称相关言论为假消息。秦刚大使在《华盛顿邮报》发表评论文章，也就此阐述了中方立场。请问接下来中方还会采取哪些方法，让其他国家尤其是与其有合作关系的伙伴国家，相信中方未考虑向俄罗斯提供军事装备？中方是否会采取更多此类外交行动？

赵立坚：我想说的是，中国有句话叫“撒谎不打草稿”。美方个别官员散布这些谎言的时候，都是叫“无具名官员”“匿名官员”。他们有本事说谎，为什么不提供自己的名字？

关于你提的问题，我们已经多次阐明了中方就有关问题的立场。刚才，我就美方对中国的挑衅性表态也作出了回应。我们就中俄关系如何发展也已经多次表态。我在这里无需赘述。

塔斯社记者：根据日前俄罗斯外交部官员对塔斯社介绍，美国虽然打算警告俄罗斯不应该在乌克兰使用生物化学武器，但实际上美方希望逃避自己在乌克兰的生物化学行为的责任，而且掩盖美乌正在准备进行的一种大规模挑衅行动。外交部对美国这样推卸责任的行为如何评价？

赵立坚：我刚才说过，国际社会对美国的生物军事活动早就有严重关切。根据美方自己提供的数字，美国在30个国家有336个生物实验室。这不是美方在乌克兰一国的实验室的问题，也不是因当前局势而产生的新问题。美方有义务遵守《禁止生物武器公约》，也有义务对国际社会的关切作出澄清。这不是靠转移视线就能应付过去的。

几十年以来，美方动不动就指手画脚，指责其他国家没有遵约、必须接受国际核查，甚至因此对其他国家动武、制裁。为什么一到美国自己头上，就可以不接受核查，就可以一句“我遵约了”轻飘飘地应付过去？况且，以美国的信誉，很难取信于国际社会。我们大家都记得是谁拿着一管白色的洗衣粉对伊拉克非法侵略。

我们再次敦促美方本着负责任的态度，对其生物军事活动作出全面澄清，并停止独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制。这将有助于恢复国际社会对美国履行国际义务的信心，也将有助于提升全球生物安全水平。

法新社记者：乌克兰总统泽连斯基昨天表示，乌应接受其不会成为北约成员这一点。你肯定也知道，俄罗斯将北约东扩构成的威胁作为其入侵乌克兰的理由之一。请问外交部对泽连斯基总统的表态有何评论？

赵立坚：中方注意到了泽连斯基总统的有关表态。我们鼓励各有关方开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，重视北约连续东扩对俄罗斯安全环境造成的负面影响，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

路透社记者：中国驻乌克兰大使昨天会见乌地方官员时表示，中方将向乌克兰提供援助。外交部对此有何评论？

赵立坚：我还不掌握你提到的有关情况。中方在发展中乌关系上的立场是一贯的、明确的。

法新社记者：据报道，王毅国务委员兼外长计划本月晚些时候访问印度。中方可否确认出访计划？你能否介绍一下访问期间将讨论哪些议题？

赵立坚：关于你提到的这个问题，如有消息，我们会及时发布。

《澳门月刊》记者：美国国务院发言人近日表示，在俄乌冲突中，“大国不能欺负小国”的国际秩序基本规则被破坏了。请问发言人对此有何评论？

赵立坚：呵呵。“大国不能欺负小国”。我想问问美方，想一想美国自己上世纪60年代对古巴和巴拿马，80年代对格林纳达，90年代对南联盟，本世纪初对阿富汗和伊拉克，后来还有叙利亚、利比亚，他们都做了什么。美方的所作所为，才是世所公认的“大国欺负小国”的典型例证，是教科书级别的例证。为什么美国对这些事情倒是闭口不提了？以大欺小的帽子还是请美方自己先戴正了再说。

解决乌克兰危机的根本出路在于对话谈判，而不是以自己为标准单方面定义“基于规则的国际秩序”，更不是逼迫各国选边站队、制造非友即敌的“寒蝉效应”。

世界要和平，不要战争；要公道，不要霸道；要合作，不要对抗。这是国际社会绝大多数国家的共同愿望。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和的话，就应该同世界上多数国家一道，站在和平与正义的一边。

路透社记者：美国海关和边境保护局周二表示，自3月14日起扣押了在所有美国港口的中国运动服装品牌李宁公司的货物，因为其调查发现李宁公司的供应链涉及朝鲜劳工。外交部对此是否知情？有没有进一步评论？

赵立坚：你提到的具体情况我还不掌握。中方坚决反对任何形式的长臂管辖和单边制裁。

(责编：王禹蘅、常红)