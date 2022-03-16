新华社北京3月16日电 国家主席习近平3月16日下午同印度尼西亚总统佐科通电话。

习近平指出，中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，面对世界百年变局和世纪疫情，两国携手前行、迎难而上，构建了双边关系政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的新格局，弘扬了团结抗疫和共同发展的主旋律，明确了共建中印尼命运共同体的大方向，树立了发展中大国精诚合作的典范。中方愿同印尼保持密切沟通，推动中印尼友好合作不断得到新发展，为地区和全球发展大局注入更多稳定性和正能量。

习近平强调，双方要落实好我们就深化新冠疫苗合作等达成的共识，继续加强抗疫合作。要确保雅万高铁如期建成通车，实施好“区域综合经济走廊”、“两国双园”等重点项目，高质量共建“一带一路”，为印尼发展和两国合作提供加速度。只要有利于印尼发展、有利于两国合作的项目，中方都持积极态度。双方要维护全球市场稳定和供应链畅通，推动全球发展倡议落地走实，坚定维护以东盟为中心、开放包容的区域架构，坚持团结合作、互利共赢。中方支持印尼发挥二十国集团主席国作用，聚焦“共同复苏、强劲复苏”主题，办好巴厘岛峰会。

佐科表示，祝贺中国全国两会顺利闭幕，祝贺北京冬奥会、冬残奥会取得圆满成功。当前印尼同中国双边贸易、投资合作迅猛增长。印尼愿同中方一道，如期建成雅万高铁，造福两国人民。印尼希望同中方开展三方合作，助力印尼新首都建设。希望中方继续支持印尼“区域综合经济走廊”建设和绿色工业园区建设。习近平主席提出的全球发展倡议，有助于实现联合国2030年可持续发展议程，印尼将全力支持，愿同中方密切沟通，推进倡议落实，为促进全球共同发展作出贡献。印尼愿同中方密切沟通协调，推动二十国集团工作聚焦经济复苏和全球发展，合力解决紧迫全球性问题。

双方就乌克兰局势交换意见，一致认为各方应该坚持劝和促谈，防止出现大规模人道主义危机，控制制裁对世界经济的负面影响，避免拖累世界经济复苏进程。

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