援柬中医抗疫专家组抵达金边。人民网记者 赵益普摄

人民网金边3月16日电 （记者赵益普）当地时间16日下午6时许，中国援柬埔寨中医抗疫专家组乘飞机抵达金边国际机场。这是中国向海外派出的首个国家级中医抗疫医疗队。医疗队由中国中医科学院西苑医院的12名医学专家组成，他们来自肺病科、心血管科、针灸科等科室。其中2名专家已于此前抵达柬埔寨开展先遣工作，本次抵达的是10名专家组成员。接下来的2个月，专家组将常驻考斯玛中柬友谊医院，开展对柬援助医疗任务，向柬方推广疫情防控中国经验。

今年1月25日，中柬双方在金边共同签署了《中国国家中医药管理局与柬埔寨卫生部关于派遣中医抗疫医疗队赴柬埔寨工作的协议》。经过几十天的前期准备，援柬中医抗疫专家组顺利抵达金边，据悉，这批专家组完成援柬任务后，还将有一支医疗队抵达，并在柬常驻一年。

在柬埔寨疫情防控中，中医药扮演了重要角色。2021年，柬埔寨卫生部为抗疫中药连花清瘟胶囊、化湿败毒颗粒签发药品注册证书，使之成为柬埔寨合法注册的中药产品，而据柬埔寨媒体《高棉时报》报道，连花清瘟胶囊很早便进入了柬埔寨数家新冠肺炎定点收治医院。

柬埔寨人民党中央常委、中央监察委员会主席、柬中友好协会主席艾森沃16日对人民网记者表示，近年来多支中国援柬医疗队来到柬埔寨，柬埔寨人民发自内心感激。此次抵达的中国专家们不仅将用历史悠久的中医科学帮助柬埔寨人民医治疾病，也将向柬埔寨分享抗疫经验，希望柬中抗疫合作再结硕果。

2022年以来，柬埔寨疫情再次反弹，2月份最多单日新增确诊曾接近600例。最近一周，柬埔寨疫情呈趋稳态势，但单日新增确诊仍超过100例。

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