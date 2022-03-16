人民网伦敦3月16日电 （记者邢雪）当地时间3月15日，中国驻英国使馆发言人就英方涉乌克兰言论表示，中国历来是维护世界和平、促进共同发展的坚定力量。中方支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力，并将继续为劝和促谈发挥建设性作用。

英国外交发展部国务大臣克莱弗利在接受媒体采访时，呼吁中国和其他国家都要谴责俄罗斯入侵乌克兰，并表示英国还没有得到中国不会介入战争的保证。英国工党负责地区平衡发展的影阁大臣南迪表示，如果中国希成为有全球影响力的大国，就应该在维护世界和平上发挥应有作用。

对此，中国驻英国使馆发言人表示，中国历来是维护世界和平、促进共同发展的坚定力量。

发言人称，中方对当前乌克兰局势深感担忧和痛心。中方一直在做劝和促谈工作，积极推动各方回到谈判解决问题的轨道。中国红十字会已经向乌克兰提供一批紧急人道主义物资援助。

发言人强调，中国在乌克兰问题上的基本立场是明确和一贯的。中方始终主张尊重各国的主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则，和平解决国际争端。同时，中国倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，主张一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以扩张军事集团来实现。各国的合理安全关切都应予尊重。

发言人表示，当务之急是尽可能缓解紧张局势，而不是火上添油。要尽可能避免局势进一步恶化，尤其是防止对平民的伤害和出现大规模人道主义危机。中方支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力，并将继续为劝和促谈发挥建设性作用。

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