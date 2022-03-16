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在北京郊区一处农家院落里，舞狮青年胡志强正带着队员们训练，狮子在桩上做着腾跃、回旋、直立等高难度动作，时而威风凛凛，时而憨态可掬，为简陋的小院平添了几分生气。

今年32岁的胡志强是北京一家龙狮表演团队的创始人兼教练员，从业已有十余年，屡遭挫折却从未放弃，只因他对这门艺术发自内心的热爱。

看功夫片种下武侠梦 南下拜师学醒狮

2008年，胡志强只身一人从安徽老家来到北京闯荡。奥运会期间，他有幸成为一名志愿者，在“鸟巢”体育场看到了真正意义上的舞龙舞狮表演，唤醒了他深埋心底的那份热爱。他说，小时候很喜欢看香港功夫片，也有一个武侠梦，幻想着成为像黄飞鸿那样的英雄人物，飞檐走壁，行侠仗义。

下定决心投身舞狮行业以后，胡志强便沉下心来钻研其中的门道。当时北京本地专业的舞狮团队很少，大多是零散的业余从业者，他就利用互联网上有限的资源自己学习和研究。后来经过再三考虑，胡志强还是决定南下广东，拜师学习正宗的醒狮技艺。

广东人对舞狮的热爱以及醒狮精神在南方的传承，都深深感染着胡志强，让他更加坚定自己选择的这条道路。“学艺这段经历让我认识到舞狮已经和我的生活密不可分了！”胡志强说他想把南狮的动静惊疑、喜怒哀乐展示给大众，让更多的人了解这门古老的艺术。

“舞狮和生活其实很相似，走的每一步，都需要用尽全力去攀爬，最终才能到达顶峰，这也正是我热爱舞狮的初心”，胡志强说道。

坚持源于热爱 舞狮精神应有传承

学艺归来后，胡志强开始正式组建自己的舞狮班底。一开始招收队员时他屡屡遭拒，因训练辛苦收入又不稳定，少有人看好这门相对“冷门”的职业，父母也反对他干这行，认为没有前景。他克服重重困难，利用演出的机会不断做宣传，终于吸引来7名热爱舞狮的年轻人成为首批队员。

舞狮队一直靠商业表演维持开销，最高峰时整个队伍有24人。近两年受疫情影响，队伍仅剩下几人，为了生计还不得不从事其他兼职工作，胡志强仍始终如一坚守自己的梦想。 “让我和我的队员持续走下去的理由就是心中的那份热爱。每当醒狮鼓声响起，在我的内心就会燃起一团熊火，这团熊火也是让我持续走下去的动力来源”，胡志强目光坚定地说道。

近几年，国家出台相关政策鼓励优秀传统文化走进校园，舞狮队有机会为中小学生授课和培训，让孩子们近距离感受中国传统文化的魅力。胡志强介绍，舞狮队将多元化的潮流元素融入到表演中，便于年轻人认知和参与。

最近受相关电影作品影响，舞狮慢慢被大家所熟知，胡志强认为积极向上的舞狮精神应该被年轻人继承和发展下去，他说：“我更期待年轻人为行业注入新鲜活力，这样就能带动整个舞狮行业迈入新的时代”。

(责编：王禹蘅、常红)