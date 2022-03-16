新华社日内瓦3月16日电 据世界卫生组织15日发布的新冠疫情周报，截至13日的一周内，全球新增新冠确诊病例自今年1月底以来首次反弹，比前一周上升8%。

数据显示，7日至13日的一周内，全球新增新冠确诊病例超过1100万例；新增死亡病例超过4.3万例，比前一周下降17%。

在世卫组织划分的全球6大区域中，西太平洋地区这一周新增确诊病例数上升最多，达到29%，下降最多的是东南亚地区，比上一周下降21%；仅西太平洋地区新增死亡病例数上升12%，其余地区均有下降，其中东地中海地区下降最多，减少了49%。

这一周全球报告新增确诊病例最多的国家为韩国、越南、德国、荷兰和法国。

世卫组织9日召开新闻发布会确认，变异新冠病毒德尔塔和奥密克戎毒株重组而成的所谓“德尔塔克戎”毒株已在法国、荷兰和丹麦出现。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫在新闻发布会上说，目前没有发现这一毒株在流行病学和病情严重程度等方面带来任何变化，但许多研究正在进行。

世卫组织规定，一旦某种毒株列入“需要关注”类别，不论传播范围如何改变，它将一直处于这一类别。鉴于眼下的流行病学趋势，世卫组织7日决定，对“需要关注”和“需要留意”的毒株进一步细分类别，例如区分为“正在传播的需要关注毒株”“以前传播的需要关注毒株”，以此类推。

世卫组织说，过去6个月以来，被列为“需要关注”类别的变异新冠病毒阿尔法、贝塔和伽马毒株的传播力度显著减弱，过去90天几乎没有报告这几种毒株感染病例，因此世卫组织9日把它们列入“以前传播的需要关注毒株”，德尔塔和奥密克戎毒株列入“正在传播的需要关注毒株”范畴。

同一天，“需要留意”的变异毒株拉姆达和缪，由于过去90天未报告其造成感染病例，被列入“以前传播的需要留意毒株”。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间15日17时56分（北京时间16日零时56分），全球新冠确诊病例较前一日增加1413309例，达到458479635例；死亡病例增加3805例，达到6047653例。

(责编：王禹蘅、杨牧)