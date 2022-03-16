综合路透社、法新社、《纽约时报》报道：俄乌冲突发生以来，除当事双方在正面战场的热战之外，西方大举对俄发动金融战、科技战和舆论战等，试图在各领域“围堵”俄罗斯。许多俄罗斯富豪在美国、欧盟及英国等地的车辆、豪宅和私人游艇等都被这些国家的政府肆意冻结，私人财产难以得到保障。在体育界、文化界，甚至在本该救死扶伤的医学领域，西方世界开始将俄罗斯排除在外。在乌克兰战场之外盲目反俄的行为，足以证明只要给西方足够的借口，这些国家都能迅速变脸，忘却所谓“普世价值”，而保护个人财产、尊重文化艺术自由等六大谎言亦皆告破产。

谎言1：私人财产不可侵犯

美欧扣押俄富豪资产

欧盟与英国、美国和其他盟友一道，正在对俄罗斯富豪的资产实施制裁。根据法国财政部的数据，约有510个人和实体在欧盟制裁名单上。

3月3日，俄罗斯富商阿巴莫域治宣布出售英超豪门俱乐部切尔西，并承诺将出售所得资金，用于协助受乌克兰战事影响的受害者。阿巴莫域治被指与俄总统普京关系密切，不少英国国会议员要求政府制裁阿巴莫域治。阿巴莫域治称出售球队令他“感到痛苦”，但表示这样做符合球会的最大利益。

英国政府日前公布最新经济犯罪法，法案允许当局设立海外实体登记册，识别英国财产的外国所有者。该法案还允许当局更轻易地动用“不明财富令”（UWOs），扣押犯罪资产，而无需证明该财产是从犯罪活动中获得。英国首相约翰逊明确表示，此举有意针对俄罗斯。

美国司法部新成立工作小组，主要负责找出俄罗斯富豪在美国的财产，然后将这些资产扣押。

法国财政部3日宣布，将俄罗斯石油公司老板谢钦的一艘价值1.16亿美元的超级游艇扣押在地中海港口。俄罗斯亿万富豪尤斯马诺夫一艘价值近6亿美元(约46.8亿港元)的豪华游艇也遭到德国扣押。船舶追踪数据显示，至少5艘俄罗斯亿万富豪名下的游艇为躲风头，停在与美国没签引渡条约的马尔代夫。

谎言2：言论自由

美科企封禁俄媒发声渠道

西方动辄标榜“言论自由”，在社交平台大打信息战，但俄乌冲突升级以来，多家美国科企限制俄罗斯媒体和网民发声。3月1日，社媒平台YouTube、Facebook均表示，会在欧盟全区屏蔽今日俄罗斯（RT）和俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）等新闻机构。Facebook母公司Meta、Google等公司还宣布禁止俄罗斯国营媒体在其平台上销售广告。2月28日起，Twitter将所有来自俄罗斯国营媒体的推文进行单独标注。

两名Meta员工表示，该公司安全团队正在加紧审查来自俄罗斯的内容，并定期与Twitter、YouTube等公司就审查结果进行沟通。俄罗斯记者索尔达托夫表示，这些平台本应成为网友们公开讨论的最重要场所，但却对俄罗斯进行封锁。索尔达托夫说：“如果Facebook阻止俄罗斯公民访问，这绝不是一个好兆头。”

美欧等也开始动用政府力量封锁来自俄罗斯的讯息。欧盟此前宣布对RT祭出禁播手段，英国通讯管理局则宣布对RT展开27项调查，并称正考虑是否应让RT保有英国核发的执照。

谎言3：体育无关政治

体坛加入战局 杯葛俄运动员

3月3日，国际残奥委会（IPC）宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥会。

2月28日，国际足球总会（FIFA）与欧洲足球总会（UEFA）发表联合声明称，俄罗斯的所有球队，不论是国家队或俱乐部球队，都不得参加国际足总与欧洲足总的比赛。

FIFA原本表示，俄罗斯队可以“俄罗斯足球总会”的名义参赛，但俄罗斯的主场比赛将改在中立第三地进行，比赛期间将禁止悬挂俄罗斯国旗，也不准演奏俄罗斯国歌。然而在波兰足球协会理事长库勒萨表示“完全无法接受”后，俄罗斯的比赛资格被彻底取消。俄方回应指，这明显是“差别待遇”，将影响数以百万的俄罗斯与各国球迷的利益。

国际汽车联合会此前宣布，俄罗斯索契不得举办一级方程式赛车（F1）大奖赛。俄罗斯前F1车手克维亚特称：“禁止俄罗斯运动员和球队参加国际比赛是一种不公平的解决办法，这违背了体育教给我们的团结与和平原则。”

而世界跆拳道联盟也决定收回2013年颁发给俄罗斯总统普京的荣誉“黑带9段”，并且禁止让俄罗斯国旗和国歌在比赛中出现。

谎言4：艺术不分国界

英取消俄芭蕾舞团演出

2月26日，英国北安普顿的Royal &Derngate剧院在推特上宣布，鉴于乌克兰的局势，该剧院已取消俄罗斯国家芭蕾舞团的演出。英国伍尔弗汉普顿大剧院、伦敦皇家歌剧院等也相继宣布取消俄罗斯芭蕾舞团的演出。2月25日，爱尔兰都柏林的一家剧院宣布取消莫斯科皇家芭蕾舞团的天鹅湖演出。

在北安普顿的剧院外，不少英国民众对被取消演出的俄罗斯西伯利亚国家芭蕾舞团舞者表示同情。当地居民比德威尔说：“这不是他们的错，我们不应该惩罚他们，他们只是想谋生。”观众卡特赖特表示：“舞团的人实际上与战争无关，他们为什么要受到惩罚和被列入黑名单?”另一名观众威尔士说：“这是艺术，不管它来自哪里。”

3月1日，慕尼黑爱乐乐团首席指挥、俄罗斯人捷杰耶夫因拒绝就俄乌局势表明立场，遭到解雇。此外，近日有传言称，意大利比可卡大学禁止教授有关俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基的课程，遭到网友斥责。校方事后回应称课程将如期举办，将与教师商议授课内容。

谎言5：对病患一视同仁

政治挂帅 医学团体违反誓言

多位医学专业人士指出，国际肿瘤互助组织“肿瘤警报”（OncoAlert）将对俄罗斯进行制裁，停止在俄罗斯境内的所有合作和交流活动。在声明中，该机构称“我们虽然是非政治团体，但我们无法对俄罗斯的‘入侵’置身事外”。

资料显示，OncoAlert是集合欧美多国专家的非盈利机构，其官网上日常向肿瘤专业的医生和患有相关疾病的患者提供学术指导，帮助他们在工作和就诊时寻找医生和治疗方案。这一制裁宣布后，意味着俄罗斯专家和患者将无法通过这一平台寻求帮助，也无法为其他地区的患者提供自己的经验。

许多网民对OncoAlert的做法提出批评，称此举是一种哗众取宠的政治投机。也有人指出，医学从业者的《希波克拉底誓言》中明确提到，从业者不应让国籍和政治信仰干涉自己的救治工作，OncoAlert的行为实际上违反这一誓言。OncoAlert已经将其推特账号进行锁定，只允许通过该账号审核的用户阅读他们发布的内容。

谎言6：永久中立

中立国不中立 瑞士挥制裁大棒

2月28日，瑞士总统卡西斯宣布，该国将放弃其传统的“中立”立场，加入欧盟制裁俄罗斯的行列，冻结一批俄国政要在瑞士的银行账户。卡西斯宣称，俄罗斯对乌克兰发动的军事攻击，对“自由、民主、平民”造成伤害。瑞士国家银行的数据显示，2020年，俄罗斯公司和个人在瑞士银行中持有的资产价值超过110亿美元。瑞士当局还宣布，将禁止五名俄罗斯富豪进入该国。

瑞士不是欧盟的成员国，根据法律，瑞士有义务配合联合国采取制裁措施，但可以选择如何应对欧盟措施。瑞士此前曾拒绝对俄罗斯采取更多行动，但因此受到欧盟猛烈批评。长期以来，瑞士一直在外交事务中保持“中立”的立场，并担当“仲裁者”的角色，即使是在第二次世界大战期间，瑞士也没有放弃这一立场。乌克兰总统泽连斯基日前曾要求瑞士总统担任俄乌之间的中立调解人。

芬兰总理马林也于2月28日宣布，将提供武器和弹药支援乌克兰，此举也推翻二战以来芬兰长期保持中立的立场。(文章来源：澎湃新闻)

(责编：王禹蘅、杨牧)