报道配发了中国援赞比亚第22批医疗队医生与赞比亚医生和学生协同工作的图片。中国援赞比亚第22批医疗队供图

人民网约翰内斯堡3月15日电 （记者闫韫明）3月14日，《赞比亚时报》在该报《赞中论坛：讲述传统友谊的故事》专栏刊载题为《中国医疗队诊治患者三万四千余人》的新闻报道，全文如下：

中国医疗队28名队员在过去16个月里共向患有各种疾病的赞比亚人提供医疗服务超过3.4万人次。

其中，中国援赞比亚第22批医疗队28名成员救治急诊患者7434例，完成手术2691例。同时，中国医生还带教培训赞比亚医务工作者5838人（次）。

以上统计数字来自中国医疗队所进驻的四家大医院，即利维·姆瓦纳瓦萨大学教学医院、大学教学医院、利文斯顿中心医院和恩多拉教学医院。

卫生部主管业务工作的常任秘书长拉克逊·卡松卡3月9日向该医疗队所有28名成员颁发了“援赞卓越贡献奖”荣誉证书，以表彰他们在医疗服务中所作出的贡献。

卡松卡对中国医生协同当地医疗专家在提供优质医疗服务中所做出的贡献表示赞赏。另外，这位常秘还向中国医疗队队长赵海源医生颁发了“赞中友谊特别贡献奖”荣誉证书，以表彰他在援赞医疗和抗击新冠疫情工作中所作出的贡献。

自1978年以来，中国一直向赞比亚派遣医疗队。迄今，超过一百万当地民众接受过中国援赞医生的治疗。中国向赞比亚派驻医疗队被视为赞中友谊的一个主要标志。

第22批医疗队特向利文斯顿中心医院捐赠了多种医疗物资，以支援赞比亚医疗工作。赵海源率领中国医生长途驱车来到利文斯顿，向驻有四名中国医生的利文斯顿中心医院捐赠了一批防疫物资。赵海源表示，医疗队专程捐赠防疫物资和医疗设备，以此作为向新当选总统致贺的一种方式。

赵海源说：“感谢利文斯顿医院对我们在这里工作的四名医疗队员半年多以来的支持和帮助。令人非常感动的是，医院为医疗队员的宿舍专门安装了防护门。”他要求四名中国医生积极同当地医生协同配合，更好地向患者提供优质医疗服务。

利文斯顿中心医院院长约翰·卡钦巴对中国医疗队的到来表示欢迎和感谢。卡钦巴院长表示：“我们同中国医生的合作已有四十多年。我见到中国医疗队总是非常高兴。医疗队队长决定到我们省来，我们都很荣幸。”

卡钦巴先生勉励赞中两国医疗同行继续协同工作，特别是在新冠疫情时期，更要相互支持，这样才能战胜疫情。卡钦巴先生说，中国医疗队的上批医生在这里树立了很高的声誉，而本批援赞的四名中国医生进一步加强了赞中两国间的双边合作，令他印象深刻。

卡钦巴院长称赞中国医生与其赞比亚对口医生工作配合得很好，并表示期望赞中医疗合作关系不断发展，不断加强。

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