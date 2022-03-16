新华社布鲁塞尔3月15日电（记者康逸）欧盟理事会15日就碳边界调整机制（CBAM）相关规则达成协议。根据这一机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的水泥、铝、化肥、钢铁等产品征税。该机制是欧盟委员会去年7月提出的一揽子环保提案中的核心内容。

碳边界调整机制也是当天举行的欧盟成员国经济和财政部长会议的核心议题。欧盟轮值主席国法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔说，这一机制将起到三方面作用：一方面提供了加速欧盟相关行业脱碳的工具；另一方面，将激励其他国家更加可持续发展，减少碳排放；此外，这一机制也是对加速欧洲能源独立战略的响应。

与欧盟委员会的最初建议相比，欧盟理事会选择将碳边界调整机制的管理更集中化，以提高可行性和效率。欧盟理事会还计划设定最低门槛，让价值低于150欧元的产品免于履行碳边界调整机制义务。这一措施将减少行政上的复杂性，因为运往欧盟的货物约有三分之一属于这一类别，而它们的碳排放量并不高。

据悉，碳边界调整机制将与欧盟的碳排放交易体系并行，并对其具体条款形成补充或替代。

欧盟委员会去年提出一揽子环保提案，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55%，其中包括建立碳边界调整机制。但外界对欧盟开征碳关税是否符合现行贸易规则存有疑虑。欧盟很多贸易伙伴强调碳边界调整机制应与世界贸易组织规则、国际气候协定兼容，否则会加剧贸易保护主义风险。

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