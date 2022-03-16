新华社布鲁塞尔3月15日电（记者康逸）欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯15日表示，与乌克兰局势相关的地缘政治风险将对欧盟经济造成严重冲击。

东布罗夫斯基斯当天在欧盟成员国经济和财政部长会议后举行的新闻发布会上说，尽管欧盟经济基本面尚好，但对俄罗斯实施的经济制裁以及俄方反制措施将对欧盟经济产生影响。

他说，当前形势不确定性很高，经济影响尚无法全面评估，但能源和大宗商品价格不断上涨、供应链中断，都将对消费者价格和投资产生负面影响，严重冲击欧盟经济增长前景。

欧盟对俄罗斯能源的依赖度很高。去年，俄罗斯天然气占欧盟进口总量的45%左右。同时，俄罗斯也是欧盟原油进口的最大供应国。

东布罗夫斯基斯说，欧盟具备相应工具缓解乌克兰局势对经济的影响，正制订临时措施，帮助那些因乌克兰危机和能源价格飙升受到严重打击的欧洲公司。中期而言，欧盟将充分利用欧盟恢复基金，减少对俄罗斯能源的依赖，建立更具韧性的经济基础。

东布罗夫斯基斯说，成员国也需根据需要采取额外措施，帮助减轻能源价格上涨对弱势家庭和企业的影响。截至2023年8月，成员国仍可申请欧盟贷款，以资助更多投资和改革。

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