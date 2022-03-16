新华社首尔3月16日电（记者杜白羽 孙一然）韩国中央防疫对策本部16日通报，截至16日零时，韩国单日新增新冠确诊病例超过40万例，创下该国疫情以来单日新增确诊病例数新高。

据通报，韩国单日新增新冠确诊病例400741例，累计确诊约762.9万例；新增死亡病例164例，累计死亡11052例。现存重症病例1244例，为疫情以来最多。

韩国国务总理金富谦16日主持防疫会议时表示，近一周的病例数占到累计确诊病例的三成以上，正在达到奥密克戎毒株传播高峰期，专家预测疫情拐点将出现。韩国中央防疫对策本部曾于14日表示，本轮疫情拐点有望在16日至22日期间出现。

韩国政府将召开会议评估当前防疫情况，讨论调整防疫措施，预计新版防疫措施最早于18日公布。韩国媒体预测，政府或将进一步放宽防疫措施。对此，韩国部分医学专家表示担忧。韩国翰林大学医学院呼吸内科教授郑锜硕接受韩联社采访时表示，在疫情拐点出现之前，最好维持现行防疫措施。高丽大学预防医学系教授崔在旭也表示，疫情数据达到峰值并呈现减少趋势时，才适宜讨论放宽防疫措施。

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