新华社纽约3月15日电 综述：多重利空致国际油价连续大幅下跌

新华社记者刘亚南

受供需方面多重利空影响，国际油价15日继续大幅下跌，收于每桶100美元整数关口下方。市场分析人士对油价走势的预期存在明显分歧。

当天，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌6.57美元，收于每桶96.44美元，跌幅为6.38%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌6.99美元，收于每桶99.91美元，跌幅为6.54%。

与3月8日的高点相比，纽约油价和布伦特油价分别下跌了22.04%和21.93%。

澳大利亚智汇集团市场分析师福阿德·拉扎克扎达表示，油价大幅下跌令不少人意外，石油抛售背后的最大驱动因素是投资者意识到欧洲不会立即减少俄罗斯石油需求。

外汇经纪商嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒表示，俄罗斯和乌克兰的谈判出现转机以及新冠疫情反弹，令油价持续下跌。

在线外汇交易平台安达公司亚太地区高级市场分析师杰弗里·哈利表示，美联储本周预计加息带来的经济增长担忧以及对俄乌会谈取得进展的希望令油价承压。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，油价大幅下跌反映俄乌谈判缓解了市场对石油供应的担忧。

加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员丽贝卡·巴宾表示，俄乌冲突爆发后油价大幅上涨，完全是受恐慌情绪影响；现在，一些投资者认为大宗商品市场情况不会像最初担忧的那样糟。

石油输出国组织（欧佩克）当天公布月度石油市场报告说，俄乌冲突给世界经济带来下行风险，如果通胀持续走高，需求和投资将有一定程度下降。

不过，不同机构对油价走向的判断仍有较大分歧。哈利表示，相信油价已经见顶。巴宾则说，由于俄乌冲突，未来原油供应走势难以确定。

黑费尔认为，对俄罗斯石油出口限制在数据上的延后体现可能促成原油价格最近的大幅下跌，但这些制裁措施的影响将在3月晚些时候变得明显，其导致的全球供应缺口难以通过其他产油国提高产量或释放战略原油储备抵消。

黑费尔预计，全球石油需求将在下半年达到1.01亿桶以上的历史新高；原油期货价格将在6月份达到每桶约125美元的水平，年底将逐渐降至每桶105美元。

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