新华社联合国3月15日电 中国常驻联合国副代表戴兵15日在安理会表决联合国南苏丹特派团授权延期决议草案时作解释性发言。戴兵说，联合国南苏丹特派团长期以来做了大量工作，发挥重要作用，中方对此表示赞赏。中方支持特派团授权延期，期待特派团为维护南苏丹和平稳定发挥更大的积极和建设性作用。

戴兵指出，美国作为草案执笔国从磋商一开始直至最后都在推动在决议草案中纳入大量涉及人权问题的案文，使整个决议草案十分不平衡。南苏丹是联合国最年轻的会员国。国际社会应支持南苏丹以循序渐进方式探索符合本国国情的人权发展道路，而不是一味指责施压，更不能干涉南苏丹内政。安理会不是讨论人权问题的合适场所。案文提及“人权卫士”，这一提法在国际上缺乏明确统一、经政府间谈判形成的定义。中方反对这一提法。

戴兵说，决议草案还要求联合国南苏丹特派团评估气候变化对人道局势的影响。中方不赞成在没有深入分析气候变化影响、尚未准确把握气候驱动安全风险机理的情况下，让联合国维和特派团承担这方面的任务。中方要求联合国南苏丹特派团不得因此项不合理授权增加人力资源和预算。

戴兵说，事实上多个安理会成员在磋商中就上述问题反复重申修改意见，但执笔国没有认真听取和采纳合理意见，没有展现出应有的包容性。因此，中方不得不在表决中投了弃权票。

戴兵重申，在南苏丹国家建设的征途上，中国始终同南苏丹人民站在一起。中方愿同联合国南苏丹特派团共同努力，为实现南苏丹和平稳定做出积极贡献。

联合国安理会15日通过决议，将联合国南苏丹特派团授权延长一年，至2023年3月15日。

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