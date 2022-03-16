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多点连线丨乌俄视频谈判将继续 俄在乌行动将按预期全面实施

2022年03月16日09:41 | 来源：新华社
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　　请看新华社记者从俄罗斯、摩尔多瓦、纽约联合国总部发回的报道——

　　——@俄罗斯

　　俄罗斯和乌克兰第四轮谈判14日以视频连线方式进行。

　　乌克兰国家通讯社14日援引乌方谈判代表团成员、乌总统办公室顾问波多利亚克的话报道说，当天举行的乌俄代表团视频谈判“技术暂停”到15日，工作小组将完成一些补充任务，确定一些细节，谈判会继续进行。波多利亚克当天在结束与俄方代表团视频谈判后发表声明说，乌俄代表当天在谈判中明确表达了各自立场，双方“沟通困难”。

　　

　　这是2月26日晚拍摄的乌克兰基辅街景。新华社记者 李东旭 摄

　　俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基14日在社交媒体上说，包括周末在内，俄方每天都通过视频方式同乌克兰代表团进行谈判，这一形式有效节省时间和经费。俄方将尽全力落实总统普京制定的任务，为俄争取和平的未来。

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫14日说，俄国防部在最大限度确保平民安全的同时，不排除完全控制大型居民点的可能性，俄在乌开展特别军事行动的所有计划将按照预期全面实施。

　　——@摩尔多瓦

　　欧元集团14日召开财长会，讨论乌克兰局势对欧元区经济的影响。欧元集团在声明中说，根据此前预测，今年欧元区经济将恢复到疫情前水平；但随着俄乌冲突爆发，经济增长的不确定性急剧增加，本就不稳定的供应链再受冲击，能源价格上涨和通货膨胀率高企等问题仍将持续。

　　3月9日，在俄罗斯首都莫斯科，市民穿过一条马路。新华社记者 白雪骐 摄

　　欧盟外交与安全政策高级代表博雷利14日透露，欧盟理事会正在确定对俄罗斯第四轮制裁的细节内容，包括针对俄罗斯采取贸易、市场准入、国际金融机构成员资格、加密资产、奢侈品出口等领域的制裁措施。

　　——@纽约联合国总部

　　联合国秘书长古特雷斯14日宣布，联合国将从中央应急基金拨款4000万美元，加强在乌克兰的人道主义救援行动，这笔资金将用于提供食品、饮用水、药品等，并向急需帮助的人提供现金支持。

　　

　　3月11日，人们在乌克兰基辅州伊尔平通过人道主义通道撤离。新华社发（迭戈·埃雷拉 摄）

　　（记者：胡晓光、陈嫱、毕高峰、陈斌杰、王勍、鲁金博、李骥志、尚绪谦、谢锷；剪辑：王沛；编辑：金正、唐志强、程大雨）

 

(责编：贾文婷、燕勐)

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