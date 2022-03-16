新华社北京3月16日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰谈判代表波多利亚克15日表示，乌俄谈判16日将继续进行。俄罗斯外交部15日发表声明，宣布启动退出欧洲委员会程序。

——乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克15日在社交媒体发布声明说，乌俄谈判16日将继续进行。他说，虽然当天谈判过程“非常困难和胶着”，双方存在“根本性的矛盾”，但磋商余地依然存在。

——俄罗斯外交部15日发表声明，宣布启动退出欧洲委员会程序。声明说，北约与欧盟国家恶意利用其在欧洲委员会的多数地位，将该组织变成反俄工具，拒绝平等对话。在当前条件下，俄方不会留在欧洲委员会。与此同时，俄方对与该组织成员国就共同关切问题进行务实平等协作持开放态度。

——俄罗斯外交部同日还发表声明，宣布对美国总统拜登、国务卿布林肯、国防部长奥斯汀在内的13名美国政要及个人实施制裁。声明说，俄方将在未来短时间内扩大制裁名单。持有反俄立场或鼓动反俄情绪并主张对俄发起制裁的美国高官、军人、立法者、企业家、专家与媒体人士将会被列入制裁名单。

——乌克兰总统泽连斯基15日在军方领导人会议上说，乌克兰明白其不会成为北约成员国，因此希望获得可靠的安全保障。他强调，如果不能加入北约，乌克兰需要新的安全合作形式。

——乌克兰总统办公室副主任季莫申科15日在社交媒体上说，当天乌方通过人道主义通道共疏散居民29000余人，其中约有2万名马里乌波尔居民乘坐私家车经人道主义通道撤离，这其中约有4000辆车驶向扎波罗热。这是乌俄自3日的第二轮谈判以来，首次在马里乌波尔成功开通人道主义通道并实施大规模人员疏散。

——乌克兰国际文传电讯社15日援引乌内务部长莫纳斯特尔斯基的话报道，自俄方展开军事行动以来，共损毁乌基础设施3500余处，包括230处交通设施、165处生活设施、72处教育设施、21处医疗设施、2700余处住宅和400余处国家紧急情况局及警察局办公楼。

——北约秘书长斯托尔滕贝格15日说，北约将于16日召开国防部长特别会议，讨论提升成员国防务水平的长期措施，包括在联盟东部增加更多部队，大幅增加空中和海上部署，以及举行更多、规模更大的演习等。他强调说，这需要成员国大幅增加国防支出。

——俄罗斯中央银行15日发布声明说，在免除个人购买黄金的增值税后，俄民众对实物黄金的需求有所增加。为满足民众需求，俄央行决定自当日起暂停从信贷机构购买黄金。（参与记者：李东旭、李奥、李铭、耿鹏宇、李骥志、付一鸣）

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