新华社联合国3月15日电 中国常驻联合国副代表戴兵15日在联合国安理会也门问题公开会上发言，呼吁也门冲突各方坚持政治解决的大方向，致力于通过外交手段解决分歧。

戴兵说，七年战事给也门人民带来不可弥补的伤害，对也门国家发展造成不可估量的损失。七年来的战场形势反复证明，没有任何一方能够赢者通吃，军事手段无法实现预期目标，也门人民主导的和平进程是唯一出路。联合国也门问题特使格伦德贝里近日就政治、安全、经济等领域问题同也门问题相关方启动磋商，中方对此表示欢迎。中方注意到与会各方均强调也门全境停火的必要性和恢复谈判的紧迫性，呼吁冲突各方听取也门人民和社会各界的呼声，停止一切敌对行动，积极配合特使的斡旋努力，坚持政治解决的大方向，设定合理预期，显示必要灵活，致力于通过外交手段解决分歧、实现和平。中方希望对也门局势有影响力的国家为此发挥积极和建设性作用。

戴兵说，安理会上月通过对也门制裁措施及制裁委员会专家小组授权延期的决议。中方希望这些措施有助于推动冲突各方放弃军事选项，早日重回政治谈判的正确轨道。专家小组应严格根据授权开展工作，坚持客观、公正立场，提供准确、中立的信息。中方谴责一切针对平民和民用设施的袭击，敦促立即停止对阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯的跨境袭击和安全威胁，支持两国捍卫自身国家安全的努力。

戴兵说，也门政府和人民需要国际社会的帮助。中方支持也门政府积极采取措施稳定币值、恢复经济，支持联合国在也门推进短期和中长期的经济框架行动。冲突各方应保障石油和生活必需品的进口、运输和供应，为人道救援行动提供准入和便利。联合国在也门开展的人道项目是救命的项目，必须维持下去。

(责编：贾文婷、杨牧)