新华社德黑兰3月15日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬15日说，为成功完成伊朗核问题全面协议相关方谈判，美国应作出必要回应，“球”在美国一方。

阿卜杜拉希扬当天结束对俄罗斯的访问后在社交媒体上发文说，他与俄罗斯外长拉夫罗夫就双边关系、伊核谈判等问题举行了“富有成效的会晤”。他确信俄罗斯仍支持在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判达成最终协议。

阿卜杜拉希扬说，为成功完成伊核谈判，美国应作出必要回应，“球”在美国一方。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

(责编：贾文婷、杨牧)