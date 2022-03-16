人民日报与巴基斯坦《新闻报》合作刊发的版面介绍了中国全过程人民民主。通过这些报道，巴基斯坦读者对中国式民主、中国人民广泛的参与权有更深入的了解。期待战斗媒体集团进一步加强与人民日报的合作，为讲好中国故事、巴中友谊故事不断努力。

——巴基斯坦战斗媒体集团总裁萨尔曼德·阿里

中国经济的稳步发展为许多非洲国家提供了发展机遇。在坦桑尼亚，中国投资为当地经济注入生机与活力。坦桑尼亚与中国之间的经贸合作促进了当地经济社会发展，丰富了坦中全面合作伙伴关系内涵。期待非中经贸合作为构建新时代非中命运共同体作出更大贡献。

——坦桑尼亚《卫报》主编本杰明·麦格纳

每一次人民日报在《马尼拉公报》刊发的合作版面，都会是当天报纸的一大亮点。中国对亚太地区经济有着深刻的影响力，各方乐见中国经济能够保持稳定发展。尽管疫情仍在影响着世界，但是稳定开放的中国经济让亚太地区国家看到了世界经济复苏的动力与希望。

——菲律宾《马尼拉公报》主编伊莎贝尔

人民日报推送的新闻报道为缅甸人民打开了一扇了解中国的窗口。中国在制定提振经济的政策时，也致力于减少污染和碳排放，这些做法令人印象深刻。相信这些文章将帮助缅甸民众更好地了解中国。

——缅甸网络媒体《北方之光》总编辑吴温丁

与人民日报合作的版面为我们介绍了中国经济、社会、科技等领域的最新进展，这对埃及和阿拉伯国家民众进一步了解中国的发展，学习借鉴中国经验有着重要意义。

——埃及《消息报》外交及阿拉伯事务部主任侯萨姆

人民日报推送的报道让墨西哥读者了解了有关中国文化、经济和社会发展的全方位信息，也让我们看到了中国为世界带来的发展机遇。《2021年中国航天发射次数居世界第一》是最吸引我的一篇文章。中国航天事业的发展集中了现代科学技术在众多领域的最新成果，也说明中国科技正在高速发展。

——墨西哥《改革报》国际部记者罗德里格斯·查贡

当前，全球经济增长预期不断下调，中国全国两会期间提出2022年国内生产总值增长5.5%左右的目标，显得尤为可贵。中国经济增长对泰国具有重要意义，共建“一带一路”让泰国获得前所未有的发展机遇，希望两国越来越紧密的经贸合作能够助推泰国经济进一步发展。

——泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西

通过阅读人民日报的报道，我了解到中国乡村旅游近年来蓬勃发展。西班牙也是旅游大国，希望双方未来可以加强在旅游业，尤其是乡村旅游领域的交流与合作，推动旅游业为带动经济复苏和增长发挥更大作用，同时增进两国人民的相互了解。

——中国西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯

（综合本报记者宋亦然、程是颉、闫韫明、赵益普、李秉新、周輖、彭敏、孙广勇、姜波采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)