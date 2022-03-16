万 宇 李晓骁

一年一度的中国全国两会承载着14亿多中国人民的期许。近5000名代表委员相聚人民大会堂，传递民意、共商国是，为百姓美好生活和社会发展进步勾勒新的蓝图。来自基层一线的建议通过民主的方式形成共识，人民所思所盼融入国家顶层设计，中国式民主焕发勃勃生机。

两会是全过程人民民主的生动实践，也是世界观察中国发展进步的重要窗口。

今年全国两会期间，人民日报向海外主流媒体和社交媒体平台推送英语、法语、俄语、日语、波兰语、意大利语、阿拉伯语等13个语种的770余件新闻产品，在60余个国家的200多家媒体落地近4800次。同时，人民日报与俄罗斯、埃及、泰国、韩国、菲律宾、巴基斯坦、缅甸、蒙古国、法国、西班牙、波兰、巴西、墨西哥、南非、肯尼亚等20个国家的23家主流媒体合作，在《俄罗斯报》、法国《言论报》、西班牙《理性报》等媒体上共刊发33块主题专版。

《人民代表用生动故事讲述中国之变》《稳中求进实现全年目标任务》《中国有序推进碳达峰、碳中和》《强化5G信号 打造智慧旅游》……在这些新闻产品中，有繁忙的中国港口、美丽宜居的中国乡村，也有中国各行各业人民奋斗拼搏的身影，这些报道向世界展示了真实全面立体的中国。

“中国的经济发展成就举世瞩目。”巴西《商业导报》总编辑马科斯·德奥利维拉表示，通过人民日报的报道，读者更深入地了解了中国经济如何实现高质量发展。在国际环境如此复杂的情况下，中国特色社会主义制度显示出其优越性，也为其他国家和地区带来启示。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)