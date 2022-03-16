新华社联合国3月14日电 （记者尚绪谦）联合国妇女地位委员会第六十六届会议14日在纽约联合国总部开幕，本届会议主题为“在气候变化、环境与减灾政策和项目方面实现性别平等及妇女和女童赋权”。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中表示，性别歧视导致只有极小比例的土地所有者和领导者是女性。在关于土地使用、污染、环保和气候行动的决策中，妇女的需求和利益常常被忽视。《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》和《巴黎协定》框架下的决策职位中仅1/3由女性担任，世界各国环境部长中女性只占15%。他说，数千年来排斥女性和压制女性声音的父权制后果仍然没有消除，所有人必须为女性争取权利、促进性别平等。性别平等和妇女权利必须成为适应当今社会和经济形势的新社会契约的核心。

第七十六届联合国大会主席沙希德在致辞中说，在76任联大主席中只有4位是女性，而联合国秘书长一职一直由男性担任。在性别平等和妇女赋权方面，联合国不能在呼吁在全世界实施黄金标准之时，自己却不能在联合国系统实施这一标准。沙希德呼吁下一任联合国秘书长由女性担任。

联合国妇女署执行主任巴胡斯呼吁将妇女和女童置于气候变化和环境政策的核心。她说，气候变化和性别不平等是当今世界面临的两大重要挑战，各国必须勠力应对。

联合国妇女地位委员会是联合国经社理事会9个职司委员会之一，致力于在全球范围内加快实现性别平等，每年开会一次。本届会议至3月25日结束。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 16 版）

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