本报北京3月15日电 （记者任皓宇）外交部发言人赵立坚15日说，事实充分说明，美国毫无资格自诩所谓“人权灯塔”和“人权卫士”，中方呼吁联合国人权理事会、酷刑问题特别报告员加大关注美国严重侵犯人权行径，敦促美国采取切实措施解决有关问题。

据报道，中国代表日前在联合国人权理事会第四十九届会议与酷刑问题特别报告员对话时发言，对美国严重的警察暴力和酷刑问题表示关切。赵立坚在15日的例行记者会上回答相关提问时说，美国警察暴力执法致人死亡的恶性事件层出不穷。2021年，美国有1124人死于警察暴力，其中大部分是在非暴力犯罪甚至没有犯罪行为的情况下被警察杀害。《柳叶刀》报告显示，1980年至2018年间，美国约有30800人因警察暴力死亡，其中非洲裔因警察暴力死亡的概率是白人的3.5倍。

他表示，媒体经常曝光美国包括私营监狱在内的各类拘留场所酷刑、虐待和暴力事件。关塔那摩监狱系统性虐囚和酷刑臭名昭著。美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子在多国设立“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞任意拘押和刑讯逼供。中国外交部发言人和有关媒体也多次介绍过关于美国17艘军舰组成的“海上监狱”、在立陶宛等国设立的“黑狱网”，“更是美国监狱系统肆意蹂躏法治、践踏人权的典型例证”。

“事实充分说明，美国毫无资格自诩所谓‘人权灯塔’和‘人权卫士’，更没有资格打着人权旗号对别国人权说三道四。”赵立坚说，中国呼吁联合国人权理事会、酷刑问题特别报告员加大关注美国严重侵犯人权行径，敦促美国采取切实措施解决有关问题。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 16 版）

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