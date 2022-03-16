本报记者 邹 松

近日，位于肯尼亚港口城市蒙巴萨的一个新船厂投入运营。该船厂拥有肯尼亚最大的船台、跨度上百米的吊架，可建造、维修和改装中小型民用船舶及军舰，是东非最先进的船厂之一。

作为东非地区主要海港，蒙巴萨长期以来缺少自主建设运营的大中型船厂。这座新船厂隶属于肯尼亚造船厂有限公司，设有4个主车间，分别承担电气化修理、工程装卸、配件维护和船体结构整合任务。船台可容纳排水量超过4000吨和长度150米的船只。

肯尼亚海洋与渔业协会机构表示，蒙巴萨新船厂不仅承揽设计和建造新船舶业务，还将提供船舶维修和重新装配等专业服务，助推捕鱼、采矿、水产养殖、旅游等多个领域发展，加速肯尼亚渔业产业从河湖向海洋拓展，促进蓝色经济发展。肯尼亚总统肯雅塔表示，这一船厂将成为肯尼亚发展蓝色经济的“一块基石”。

肯尼亚拥有约640公里海岸线，海洋自然资源丰富。2017年，肯尼亚政府成立总统蓝色经济工作组，制定了利用海洋资源促进经济可持续发展、扩大就业以及维护海洋生态系统健康的工作目标。蓝色经济优先发展领域包括港口、海运、海洋捕捞、水产养殖、海洋旅游以及海洋生物技术等。

为加强港口国际竞争力，肯尼亚努力扩建及翻新现有港口设施。正在兴建的拉穆港，作为“拉穆港—南苏丹—埃塞俄比亚运输走廊”项目的重要组成部分，将助力东非运输网建设和经贸往来。政府还持续加强沿海生态系统保护，完善基础设施建设，鼓励发展海洋旅游业。此外，肯尼亚在海洋教育和培训方面积极投资，成立基苏木海洋学院等，加强海洋科学研究，扩充海洋人力资源。相关统计显示，经过近5年发展，蓝色经济相关产业产值在国民经济中的占比从不足1%上升至4%。

联合国环境规划署在一份有关东非蓝色经济的调研报告中，肯定了肯尼亚政府近年来在蓝色经济方面的投入和成效，同时建议肯尼亚相关方面加强评估工作，充分挖掘蓝色经济潜力，增强各方投资者的投资信心，打造蓝色经济新引擎。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 16 版）

(责编：胡永秋、白宇)