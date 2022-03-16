本报记者 李志伟

核心阅读

有色人种和移民群体在美国私营监狱尤其受到严重不公平对待。这是美国长期系统性种族主义的集中体现，也反映出资本家对廉价劳动力的剥削。

美国有色人种占人口总数37%，却占到囚犯人数的67%。美国司法领域长期存在针对少数族裔、移民群体等系统性种族歧视，不断受到各方谴责。

《美国监狱：美国资本和权力的游戏》一书作者肖恩·鲍尔认为，种族主义是美国监狱人满为患的一个重要因素。“在美国历史上，种族主义、监狱和牟利因素相互交织。奴隶制作为美国种族主义的根源，当时就是一种用以牟利的制度。奴隶制结束以后，又很快出现了从关押的黑人和穷人身上获利的方法。”

“美政府公然侵犯人权的情况还会继续下去”

美国边境地区的移民拘留中心是侵犯人权现象的高发区。“拘留中心里移民数量不断增加，可是许多拘留机构条件十分恶劣。新冠肺炎疫情发生后，这里的感染病例激增。感染新冠肺炎的不仅有成千上万的移民，还有看守人员和工作人员以及周围社区（通常在农村地区）的居民。”美国《华盛顿邮报》网站日前发表文章，分析了美国私营移民拘留中心存在的严重问题。

数据显示，2021年美国政府关押非法移民数量高达170万人次，其中80%被关押在条件恶劣的私营拘留中心，包括大量移民儿童。近几年，在被羁押的26.6万名移民儿童中，超过2.5万人的羁押时间超过100天。美国《埃尔帕索时报》在报道中描述了布里斯堡收容点“可怕的混乱”：那里有将近5000名儿童，约有1500名儿童被关押在拥挤、糟糕的环境中，给他们带来严重的身心创伤。

2018年4月至6月，美国特朗普政府在美墨边境实施打击非法移民“零容忍”政策。成年非法移民被美国政府起诉，并被关押在联邦监狱或驱逐出境，他们的子女则由美国卫生与公众服务部负责看护，大量移民儿童与父母被迫分离。美国南方贫困法律中心表示，共有4368名儿童因这一政策被迫与父母或监护人分离，到2020年底仍有许多儿童没有找到自己的父母。

“他们对待你就像你一文不值。”人权观察组织去年10月发布报告指出，根据160多份美国政府内部报告，美国边境官员存在大量针对移民的不当行为及虐待，包括言语虐待、身体虐待甚至性虐待等，以及拘留条件十分恶劣，拒绝提供医疗服务等现象。

艾琳·马丁内斯等3名美国学者近日在美国《今日医学要闻》上发文指出，在移民拘留中心，侵犯人权现象十分猖獗。比如将移民关在寒冷的牢房，不给他们毯子，只提供腐烂的食物；警卫人员对移民进行身体和口头虐待等。通过对拘留中心死亡事件进行独立医疗审查后发现，一半以上的移民死亡事件都与医疗疏忽有关。文章指出：“如果没有一个明确且协调性的计划来永久结束这种拘留，美政府公然侵犯人权的情况还会继续下去。”

“私营监狱在乎的是如何赚到最多的钱”

统计显示，在美国，非洲裔民众比白人入狱的可能性高6倍。在美国出生的非洲裔男性里，每3人中就有1人在一生中至少会进一次监狱，而白人则每17人中有1人。

“美国监狱中的种族差异是惊人的。”美国审判项目组织分析师阿什莉·涅利斯举例说，在亚拉巴马州、特拉华州、伊利诺伊州、马里兰州、新泽西州、弗吉尼亚州等地，有超过一半的囚犯是非洲裔。在威斯康星州，每36个非洲裔就有一人在监狱里。美国国家公共广播电台报道说，美国非洲裔因持有大麻被捕的概率是白人的4倍；同样的罪行，非洲裔服刑时间比白人多出20%。

在私营监狱里，囚犯中有色人种的比例明显更高，种族不平等情况更为突出。对于低收入群体来说，他们很可能因为无力支付保释金而遭羁押，最终迫于压力选择认罪，他们往往也难以承受罚金或缓刑所附加的苛刻要求，最终沦为私营监狱里的长期廉价劳工。

加州大学伯克利分校的一份名为《惩教公司的颜色》的研究发现，私营监狱故意将医疗费用高昂的人排除在合同之外。相较于年老的白人囚犯，私营监狱更青睐年轻、健康的有色人种囚犯。纽约城市大学刑事司法学院教授格洛丽亚·布朗—马歇尔说，她从这一研究中看到“囚犯是如何被视为商品的”，“私营监狱在乎的是如何赚到最多的钱”。

美国司法系统的种族不平等给弱势群体带来更为深远的危害，进一步加剧了不平等。《福布斯》杂志的报道认为，非洲裔囚犯最易受监狱管理人员虐待。这导致非洲裔囚犯容易遭受更多心理创伤，走向社会后也会更受歧视。美国全国城市联盟主席、新奥尔良市前市长马克·莫里亚尔在一篇文章中指出，非洲裔美国人比白人更易被逮捕，一旦被逮捕，判刑的概率也更大，且刑罚很可能更严厉。莫里亚尔直言：“不解决监禁制度中的种族不平等问题，我们将无法获得安宁。”

“这是国家资助的现代奴隶劳动”

美国监狱特别是私营监狱里的种族不平等现象，是长期系统性种族主义的集中体现。据肖恩·鲍尔介绍，在19世纪，美国南方就存在监狱私有化的现象。当时，一名囚犯在回忆录中写道：一旦监狱私有化，狱卒就“放下所有改造囚犯的目标，恢复最残酷的暴政，从人类苦难中榨取美元和美分”。

美国“消除私营监狱组织”表示，美国有为权势群体利益剥削弱势群体特别是有色人种的黑历史，包括从殖民地时期的奴隶制到“苦力”劳工，再到延续至20世纪60年代仍把非洲裔继续当作奴隶对待的“黑人准则”。“把人们关起来营利，说白了，这就是奴隶制的最新形式。”

“美国私营监狱是警察部门、法院系统、运输公司、食品供应商等部门和企业之间的一种共生关系的产物，彼此都受益于维持大规模监禁。”美国“审讯正义组织”认为，从理论上讲，司法系统的目标应该是公正。然而，美国私营监狱行业深深植根于奴隶制，一些人认为，“这是国家资助的现代奴隶劳动”。

在美国作家贾巴里·阿西姆看来，“非洲裔美国人只要存在就会犯罪”的想法，不仅仅是一种根深蒂固的种族主义成见，也是一种根植于资本主义对廉价、可剥削劳动力的需求的想法。他说，私营监狱是专门设计的，其管理者就可以从被监禁者提供的几乎免费的劳动力中获利。正如美国布伦南司法研究中心高级研究员西奥多·约翰逊所指出：“种族等级和不平等在美国的血液中流淌，并汇集在刑事司法系统之中，影响着我们社会的方方面面。”

（本报华盛顿3月15日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 16 版）

(责编：胡永秋、白宇)