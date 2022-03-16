据新华社北京3月15日电 （邹多为、欧立坤）《政府工作报告》释放哪些信号？机遇与挑战分别是什么？围绕外企关心的这些事，15日在京举行的2022年全国两会有关情况吹风会上，来自国家发展改革委和商务部的两位嘉宾分别做出解读。

国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕表示，做好今年经济工作要把稳增长放在更加突出位置，把深化供给侧结构性改革和扩大内需有机结合起来，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。商务部外国投资管理司副司长朱冰说，中国正加快构建新发展格局，这将为更多的外资企业带来市场机遇、开放机遇。

与会外资企业代表表示，在外部环境日趋复杂的大背景下，中国坚持稳增长、注重高质量发展，有力促进了外资企业在华投资。举办此次吹风会，加深了外资企业对中国宏观经济形势与政策的了解，提振了外资企业在华发展信心。

此次活动由中国公共关系协会与中国外商投资企业协会共同举办，共有外资企业、国内外公关公司等130余位代表参加了会议。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 03 版）

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