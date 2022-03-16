本报北京3月15日电 （记者李欣怡）3月15日，中共中央对外联络部通过视频方式同阿拉伯国家政党媒体智库举行“新时代的中国共产党”主题交流会暨“讲好民主与发展的故事——政党媒体智库的责任与作用”研讨会。阿尔及利亚民族解放阵线党领导人、国民议会副议长本莱克哈勒，也门改革集团领导人、副议长巴西拉等来自16个阿拉伯国家的18个政党和12家媒体智库约50名代表出席。

中联部部长宋涛表示，党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记与阿方领导人提出建立中阿战略伙伴关系，倡议打造中阿命运共同体，为中阿关系指明了发展方向。中国共产党愿同阿拉伯国家政党、媒体、智库一道，共同讲好新时代中国共产党的故事和中阿友好的故事，为中阿关系发展注入强大正能量。

与会阿方政党领导人和媒体智库负责人高度评价中国在以习近平同志为核心的中共中央领导下取得的重要成就和为人类社会作出的重要贡献，表示愿为深化民心相通和各领域合作，促进阿中关系发展，推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 03 版）

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