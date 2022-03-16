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多国媒体关注中国全国两会

2022年03月16日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，多国媒体对中国全国两会给予高度关注和广泛报道，表示对中国发展前景充满信心，指出中国经济稳定发展将为世界经济注入动力。

　　法新社报道指出，中国是全球经济增长的关键驱动力，中国共产党和中国政府高度关注经济发展，将维护经济稳定作为头等大事。去年，中国经济增长超过预期目标，国内生产总值增长8.1%。

　　彭博新闻社报道说，中国提出2022年实现5.5%左右的增长目标，这一增长目标将提振陷入困境的世界经济。

　　芬兰《赫尔辛基时报》发表评论文章称，世界仍处于疫情蔓延和经济复苏缓慢的艰难阶段。中国经济展现出巨大活力和韧性，“中国促进高质量发展的关键性举措将为世界提供新动力和正能量”。

　　瑞士《新苏黎世报》网站报道称，中国政府准备通过一系列措施推动经济发展，包括为中小微企业和个体工商户减负，使它们更多受益于减税降费政策。政府还将推动金融机构加大对中小微企业的支持力度。

　　约旦《明日报》网站撰文说，中国经济保持着平稳增长态势，成为世界经济中的一抹亮色。

　　肯尼亚广播公司刊发评论文章指出，中国的经济政策将对全球经济产生巨大影响。文章表示，多年来，非洲从中国的投资中受益匪浅，特别是在基础设施建设和卫生健康领域。中国一直以来致力于推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长，倡导推动构建人类命运共同体，这是应对全球化挑战的中国方案。

　　泰国《曼谷邮报》关注中国的绿色发展。该报刊发文章表示，中国在制定政策提振经济的同时，也致力于减少污染和碳排放。中国将加强煤炭清洁高效利用，推动煤电节能降碳改造，提升电网对可再生能源发电的消纳能力等。

　　韩国《韩国日报》认为，今年《政府工作报告》强调，中国将坚持稳字当头、稳中求进，持续保障民生的政策方向。

　　新加坡《联合早报》网站报道说，《政府工作报告》凸显今年中国政府各项工作将“稳”字当头。

　　（本报北京、开罗、布鲁塞尔、约翰内斯堡、曼谷、墨西哥城、华盛顿3月15日电  记者莽九晨、杨一、黄培昭、张朋辉、邹松、孙广勇、彭敏、李志伟）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月16日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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