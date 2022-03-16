据新华社北京3月15日电 3月15日，国务委员兼外交部长王毅应约同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话，双方重点就当前乌克兰局势交换意见。

王毅表示，中方在乌克兰问题上的立场是一贯和公开的。习近平主席强调的“四个应该”就是我们最明确和权威的态度。中方的一切举措都围绕“四个应该”展开和推进。中国是爱好和平的国家，始终坚持通过政治手段和平解决争端。中方愿同包括荷兰在内的欧盟国家一道，为乌克兰危机的解决发挥建设性作用。

王毅指出，目前俄乌已举行4轮谈判，尽管进展缓慢，但能够保持谈判就有实现停火的希望，就能开辟和平的未来。中方将继续以自己的方式为劝和促谈做出努力。当前美国和欧洲不断升级对俄制裁，使艰难复苏的世界经济再次雪上加霜，各国民生也遭受不应有的损害。希望各方都能多做有利于促进和谈的事情，而不是相反。

王毅指出，应对可能出现的大规模人道危机，是目前国际社会的当务之急。中方已就缓解乌克兰人道局势提出六点倡议，并采取了实际行动，第一批紧急人道援助已经运抵并分发，今后还将根据需要陆续提供新的援助。

王毅表示，乌克兰危机的背后是欧洲安全问题。希望欧洲国家能同俄方坐下来进行深入全面对话，探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲的长治久安。

胡克斯特拉赞赏中方为帮助乌克兰难民所提供的人道主义援助，表示对话谈判是解决冲突对抗最重要的方式，希望中方为此继续发挥积极作用。当前形势下，各国都应尊重别国的主权和领土完整，遵守国际关系基本准则。王毅表示，这恰是中国一贯坚持的传统立场，希望在中国台湾问题上也能言行一致，而不是搞双重标准。

双方还就中荷关系交换了意见。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 03 版）

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