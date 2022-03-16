吉列尔莫·普亚纳

重视建立社会政治共识，并由此促进社会稳定。中国的民主实践是一个全面、有效的过程

中国全国两会是观察中国民主制度的重要窗口，从中可以看到中国如何实现民众有序参与政治，共同行使管理国家和社会事务的权利。

中国是全球经济社会发展的成功典范。中华人民共和国成立之前，中国人均寿命仅有35岁。2019年，中国人均预期寿命提高到77.3岁。1949年，中国文盲率达80%。2020年，中国15岁及以上人口文盲率下降至2.67%。作为一个有14亿多人口的大国，中国过去70多年在国家发展、经济增长和政治建设等各方面取得巨大成就，这与中国施行的民主制度密切相关。

去年12月，中国发表《中国的民主》白皮书，介绍了中国的民主制度与实践，有助于外部世界理解中国民主的特点。白皮书分析了中国发展民主的经验，阐释中国民主的有效性，指出发展民主的方式很多，各国应选择适合自己的方式。中国的经验表明，如果没有覆盖整个社会的坚实经济基础，政治、文化和社会权利也很难得到充分保障。中国十分重视让人民真正参与到对其自身十分重要的决策过程中，国家政策制定以人民群众的利益为出发点。事实表明，中国的民主制度在保证人民当家做主、改善人民生活方面是非常成功的。

中国的民主政治实践形式多样。基层的意见和建议通过不同渠道收集汇总，以帮助制定国家政策。政府提请全国人大审议的工作报告草案，需要广泛征求各方面意见。中国有一整套制度和程序，能够有效保障人民的政治参与，确保制定的法律法规反映人民利益。中国十分重视建立社会政治共识，并由此促进社会稳定。

中国的民主实践是一个全面、有效的过程。中国全国两会是研究中国民主的一个好机会，各国可以通过加深对中国民主的了解，思考民主的多样性和有效性问题。尊重国家之间的差异也是维护民主的重要内容。西方国家应该理解中国的民主制度，特别是理解中国民主制度如何围绕人民最关心的问题建立强有力的共识，而不是以意识形态划线，试图将自己的民主模式强加于人。

（作者为哥伦比亚—中国友好协会主席）

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)