办好北京冬奥会、冬残奥会，是中国对国际社会的庄严承诺。中国践行绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，全力克服疫情影响，为世界奉献了简约、安全、精彩的体育盛会。国际人士纷纷表示，中国兑现了承诺，为来自世界各地的运动员搭建了奋斗拼搏的舞台，为全球体育事业发展作出新贡献，增进了各国人民友谊，促进不同文明交流互鉴。

“成为人们美好的回忆”

“如此美妙的仪式！北京冬残奥会闭幕式如此动人、充满意义。感谢北京带来如此非凡的体育盛会。”国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯表示。

泰国华人青年商会会长淳·派琳迪乐表示，北京冬残奥会的开闭幕式展现了残奥运动员超越自我、奋力拼搏的精神，传递出体育盛会的凝聚力、感召力和影响力。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，北京冬残奥会闭幕式充分展现出“勇气、决心、激励、平等”的残奥价值观，让人感动。中国付出巨大努力，成功举办北京冬奥会、冬残奥会，向世界奉献了“促进团结、增进友谊的体育盛会”。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示：“北京冬奥会和冬残奥会将永远成为人们美好的回忆，带给人们无限感动。”权起植说，北京冬残奥会闭幕式上，“唱片”变幻为璀璨星河中的蓝色地球，“象征着构建人类命运共同体的美好愿望”。

比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森说，北京冬奥会和冬残奥会的开闭幕式富有人文关怀。

“中国将本国传统文化与冰雪文化、奥运文化完美融合于一体，所做努力令人钦佩。”国际奥委会委员、泰国奥委会副主席巴达玛·利斯瓦达恭表示，北京冬奥会和冬残奥会留下了太多难忘记忆，我们见证了中国的科技发展，创新、绿色能源和可持续发展的完美结合。

“体现出中国的组织水平”

阿根廷冬残奥代表团团长埃斯特凡尼亚·卡卢乔表示：“北京冬奥会和冬残奥会成功举办，体现出中国的组织水平。回顾整个赛事，中国志愿者们倾情付出，为世界各地的代表团提供了周到的服务，赛事组织工作细致、有序。”

“如果疫情应对也有金牌，中国应该得到一枚。”比利时代表团残奥运动员琳达·勒邦说，她很享受此次中国之旅，中国的防疫政策让她安心比赛。“赛事防疫工作做得很好，让运动员可以全身心投入到比赛中。”

《约旦时报》体育新闻编辑雷伊德·舒库姆说，中国在做好疫情防控的基础上成功举办北京冬奥会和冬残奥会实属不易，给世界留下深刻印象。“中国成功举办这两场体育盛会，增进了世界各地运动员的交流和友谊，带动了不同文明间的互鉴，向世界传递了人类对于和平与团结的信心。”

芬兰代表团残奥运动员马蒂·苏尔—哈马里在本届冬残奥会单板滑雪男子障碍追逐（LL2级）比赛中获得冠军，“比赛中最让我感动的是，我认识多位外国运动员，大家一见如故，互相鼓励，这份运动中的友谊，非常温暖”。

伊朗代表团残奥运动员塞迪盖·鲁兹贝说，在比赛前的训练中，她摔了一跤，比赛时全身酸痛。“在第一轮比赛时，场上的其他选手和观众们大声为我欢呼和鼓掌，为我加油，鼓舞着我继续前进并越过终点线。温暖友好的氛围，互相鼓舞振奋精神，令我十分感动。”

“在乘缆车上山时，身边的朋友帮我拿雪板，下车时，互相谦让，我感觉大家都特别友爱。”荷兰代表团残奥运动员莉萨·宾斯霍滕说，通过此次参赛收获了珍贵的友谊。

“传递信心与希望”

在肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔看来，北京冬奥会和冬残奥会的成功举办为世界树立了包容、平等的典范。“冬残奥会闭幕式上，观众们深刻感受到了残疾人运动员坚强的意志、奋斗的精神、无限的潜能，也注意到了中国对残疾人运动员的尊重和鼓励。”

克罗地亚代表团残奥运动员布鲁诺·博什尼亚克说：“能在北京参赛、和这么多出色的运动员一起比赛，我很受鼓舞，体育不仅给人们带来快乐，也能传递信心与希望。”

“世界再次看到负责任的中国展示了人类团结一致的美好景象。”巴基斯坦《都市观察报》主编扎希德·法鲁克·马利克说，在冬奥会和冬残奥会举办期间，中国以热情的姿态和友好的交流促进世界团结与合作，传递出“一起向未来”的信心，在国际体育领域凸显了构建人类命运共同体的重要性。

埃及驻华大使馆前旅游参赞纳赛尔·阿卜杜勒—阿勒说，北京冬奥会、冬残奥会的成功举办是构建人类命运共同体的一个生动、可借鉴、具有深远影响的国际性案例。

乌兹别克斯坦代表团高山滑雪运动员科米尔忠·图赫塔耶夫表示，在疫情大流行的困难时期，北京冬奥会和冬残奥会促进了世界各国人民之间的近距离交流和友谊。

阿德希尔说，在全球疫情背景下，中国以令人印象深刻的安全和标准举办了北京冬奥会和冬残奥会，赢得世界钦佩。中国以此为契机，展示了公平、包容、自强的价值理念。

（本报北京、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯、柏林、布鲁塞尔、罗马、首尔、约翰内斯堡、曼谷3月15日电 记者刘歌、张博岚、刘硕阳、毕梦瀛、姚明峰、花放、任彦、谢亚宏、马菲、闫韫明、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 03 版）

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