新华社北京3月15日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统办公室顾问波多利亚克15日说，乌克兰和俄罗斯代表团的谈判已经恢复。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当日说，继续谈判这件事本身就是积极进展。基辅市市长克利奇科15日在社交媒体发表声明说，基辅市将自15日晚8时至17日早7时实施戒严，他呼吁市民做好防空准备。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克15日证实，乌俄代表团的谈判当天已经恢复，但谈判过程非常艰难。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫15日说，俄乌双方代表团正以视频谈判的方式进行工作，这项工作很复杂。在这种情况下，继续谈判这件事本身就是积极进展。他还说，现在公开讨论俄乌谈判能取得何种结果还为时过早。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫15日说，俄武装部队已完全控制赫尔松州全境。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方156架无人机、1306辆坦克和其他装甲车辆、127台多管火箭炮、471门野战火炮和迫击炮、1054辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部15日在社交媒体发表声明说，乌俄交战以来，乌方摧毁俄军404辆坦克、1279辆装甲车辆、150套火炮系统、64台多管火箭炮、36套防空系统、81架固定翼飞机、95架直升机、640辆汽车、3艘舰船、60辆燃料运输车辆、9架战术无人机。

——乌克兰总统泽连斯基15日发表视频讲话说，乌政府将实施支持经济的一揽子方案，将实施税制改革，包括减免增值税和所得税等，此外对小企业和个体商户采取自愿纳税制。乌政府还将最大限度放松商业管制。

——波兰总理府15日说，波兰、捷克和斯洛文尼亚三国总理将作为“欧洲理事会的代表”前往基辅，他们将会见泽连斯基和乌克兰总理什梅加尔。波兰总理莫拉维茨基15日在社交媒体上说，欧洲必须保证乌克兰的独立并准备协助其重建。

——据乌克兰国家通讯社消息，基辅市市长克利奇科15日在社交媒体发表声明说，“今天是困难和危险的时刻”。根据军方意见，基辅市将自15日晚8时至17日早7时实施戒严。戒严期间，禁止人员和车辆在没有特别通行证情况下在市区活动。他呼吁市民待在家中并做好防空准备。

——乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克15日在新闻发布会上表示，当天乌方将在顿涅茨克、苏梅州、哈尔科夫州、基辅州等地区开辟9条人道主义通道。

——欧盟15日决定对俄罗斯实施新一轮经济制裁。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，这一轮制裁措施包括禁止对俄罗斯能源部门的新投资。（参与记者：陈琛、张章、康逸、李东旭、耿鹏宇、李铭）

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