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外交部：美国毫无资格自诩所谓“人权灯塔”和“人权卫士”

2022年03月15日21:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月15日电(记者马卓言、成欣)外交部发言人赵立坚15日说，事实充分说明，美国毫无资格自诩所谓“人权灯塔”和“人权卫士”，中方呼吁联合国人权理事会、酷刑问题特别报告员加大关注美国严重侵犯人权行径，敦促美国采取切实措施解决有关问题。

　　据报道，中国代表日前在联合国人权理事会第49届会议与酷刑问题特别报告员对话时发言，对美国严重的警察暴力和酷刑问题表示关切。赵立坚在15日的例行记者会上回答相关提问时说，美国警察暴力执法致人死亡的恶性事件层出不穷。2021年，美国有超过1124人死于警察暴力，其中大部分是在非暴力犯罪甚至没有犯罪行为的情况下被警察杀害。《柳叶刀》报告显示，1980年至2018年间，美国约有30800人因警察暴力死亡，其中非洲裔因警察暴力死亡的概率是白人的3.5倍。

　　他表示，媒体经常曝光美国包括私营监狱在内的各类拘留场所酷刑、虐待和暴力事件。关塔那摩监狱系统性虐囚和酷刑臭名昭著。美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子在多国设立“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞任意拘押和刑讯逼供。中国外交部发言人和有关媒体也多次介绍过关于美国17艘军舰组成的“海上监狱”、在立陶宛等国设立的“黑狱网”，“更是美国监狱系统肆意蹂躏法治、践踏人权的典型例证”。

　　“事实充分说明，美国毫无资格自诩所谓‘人权灯塔’和‘人权卫士’，更没有资格打着人权旗号对别国人权说三道四。”赵立坚说，中国呼吁联合国人权理事会、酷刑问题特别报告员加大关注美国严重侵犯人权行径，敦促美国采取切实措施解决有关问题。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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