新华社叙利亚阿勒颇3月15日电通讯：制裁下阿勒颇纺织业艰难求存——写在叙利亚危机十一周年之际

新华社记者汪健 郑一晗

叙利亚北部阿勒颇市卡塔尔基工业区内，因炮火而垮塌的楼房随处可见。被炮弹轰开的墙洞后，传来一台台织布机工作的声音。

2022年3月15日，叙利亚危机爆发十一周年。卡塔尔基工业区的人们尽力对抗着危机带来的破坏、困窘和物资短缺，但外部制裁使这份努力格外艰难。

卡塔尔基工业区位于阿勒颇市东部，即此前叙政府军和反对派武装争夺最激烈、破坏最严重的地区，这里的生产活动围绕纺织品展开。战争爆发后，工业区沦为战场，直至2016年底政府军宣布完全收复阿勒颇市，关厂外逃的工厂主们才陆续返回，重启生产活动。

“西方国家和美国实施制裁后，纺织品生产商获取纺线和织布机零件都受到很大影响。”卡塔尔基工业区管理人员阿卜杜勒-萨拉姆·穆泽耶克说，约三到四成纺织厂迫于经济形势关闭。

美国政府于叙利亚冲突全面爆发前即开始对叙政府、企业和个人实施制裁，冲突爆发后更是不断追加制裁。欧盟也于2011年5月开始对叙制裁。多年冲突和西方制裁，令叙经济社会发展遭受重创。2019年，美国国会通过凯撒法案并由时任总统特朗普签署，该法案为外国投资者在叙投资设置重重阻碍，进一步加强对叙经济封锁。

53岁的萨利赫·穆泽耶克是当地一家纺织厂的厂主。因战火和制裁，他工厂的销量大不如前，目前只能维持最低产能。“只有伊拉克和黎巴嫩（从我们）进口一些（产品）。局势很艰难，生计受到很大影响。”萨利赫说，制裁之下，购买棉线等原材料遇到困难，织布机零件几乎买不到。

另一名纺织厂厂主阿卜杜勒-穆奈姆·哈希米说，美国制裁是纺织业恢复至战前水平的关键阻碍，给当地民生带来负面影响。在哈希米看来，进出口制裁能否解除、电力供应和油气供应是否充足是今后影响工厂生产恢复的三个因素。目前，因叙各方势力对峙且经济制裁覆盖能源进出口领域，即使在大马士革、阿勒颇这样的主要城市，大部分区域每日电力供应仅能维持数小时，气荒、油荒也时常发生。

面对叙经济和人道局势不断恶化，联合国叙利亚国际调查委员会近期呼吁评估对叙实施经济制裁的影响。委员会主席皮涅罗说，如果制裁没有得到充分评估，可能进一步导致物资短缺，阻碍对最脆弱人群的人道主义援助，对普通民众造成毁灭性影响。

叙利亚危机爆发十一年以来，战火、贫困、流离失所和新冠疫情，是无数普通叙利亚人面临的普遍困境。他们期待，以所谓保护普通人之名施加的制裁，能不再加剧普通人的苦难。

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