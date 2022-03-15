新华社日内瓦3月15日电 专访：美国军工复合体将从俄乌冲突中长期受益——访美国国防部前官员斯平尼

新华社记者陈俊侠 许嘉桐

曾在美国国防部长办公室工作多年的富兰克林·斯平尼日前在接受新华社记者远程视频专访时表示，美国的军队—工业—国会复合体（简称军工复合体）应该对俄乌冲突的爆发负责，美国军工复合体将从这场冲突中长期受益。

美国军工复合体指的是军队、军工企业和国会相互勾结形成的利益集团。斯平尼曾在美国国防部长办公室从事26年分析工作，并多次在美国国会听证会上揭露美国国防部夸大大幅增加国防开支的必要性。

斯平尼在接受专访时指出，美国军工复合体借这次俄乌冲突渲染对俄罗斯的恐惧，旨在为新一轮军备支出创造契机，军工复合体将因此从俄乌冲突及其他地区冲突中长期牟利，但会给美国经济造成巨大创伤。

斯平尼认为，俄乌冲突是政治操弄的结果，美国军工复合体应该对这场冲突的爆发负责，因为军工复合体的商业模式以及受其支配的政治游说活动导致冷战后北约一再违反其不再东扩的承诺。美国军工复合体的属性决定其需要敌人，因此它总有动力在全球寻找新的敌人，这是美国违背北约不东扩的承诺、忽视俄罗斯正当安全关切的唯一合乎逻辑的理由。

斯平尼指出，冷战结束后，美国违背北约不东扩的承诺，并策划了一系列颜色革命，北约对南联盟进行轰炸，美国部署陆基“宙斯盾”反导系统，美国退出《中导条约》，所有这些举动都直接对俄罗斯的国家生存构成威胁，俄战略空间不断遭到挤压，其对西方的不满有合理性。

斯平尼表示，军工复合体对美国外交政策的巨大影响常常被学术界和媒体所忽略。军工复合体首先通过经济和就业影响关键选区，进而左右政客主张，同时通过妖魔化对手和夸大安全威胁来操纵选民情绪。

在斯平尼看来，美国军工复合体的巨大影响力使得美国无法制订出维护世界和平的政策，也鼓励了军工产业排斥竞争、权力寻租的寄生行为，滋生了腐败，使得美国经济竞争力逐年下降。军工复合体的出现是美国社会纵容撒谎、欺诈，公职人员考核失真，政府对腐败监管不力，政商勾结等诸多问题共同作用的结果。

斯平尼以年轻时的亲身经历揭露了美国军工复合体的腐败。1970年，作为美国空军的低阶官员，斯平尼发现并揭发了一家负责军工合同的合约公司存在问题，结果他本人遭到合约公司威胁。尽管他最终成功举报并要求注销了该合约，但该合约公司不久后再度成为美军合作伙伴，公司现在每年负责的军工合约价值高达5000万美元。

这名五角大楼前官员呼吁美国政府改弦更张，积极维护世界和平，“外交政策制定者应正视其他国家的合理诉求，停止一味妖魔化其他国家的做法”。他警告说，美国军工复合体大肆军售只会加剧紧张局势，对世界和平与安全无益。（参与记者：徐驰）

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