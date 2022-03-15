新华社北京3月9日电 美国副国务卿维多利亚·纽兰8日承认，乌克兰有“生物研究设施”，美方正同乌方合作，防止那些“研究材料”落入俄罗斯军队手中。

俄罗斯政府指认，美国资助乌克兰研发生物武器部件，违反《禁止生物武器公约》。

这是3月8日在美国华盛顿白宫拍摄的美国总统拜登。美国总统拜登当日宣布，美国将对俄实施能源禁运，停止从俄进口石油、天然气和煤炭。（新华社发，沈霆摄）

当天在美国国会参议院听证会上，纽兰被直接问及乌克兰是否有化学或生物武器，回答道：“乌克兰有生物研究设施，事实上，我们现在相当担心俄罗斯军队可能寻求控制那些设施。因此，我们正同乌方合作，研究一旦俄罗斯军队推进，乌方如何阻止那些研究材料落入俄军手中。”

纽兰还声称，她“毫不怀疑”乌克兰境内会发生生物或化学武器袭击，且幕后操纵者是俄罗斯。而一些俄罗斯媒体早前报道，乌克兰情报部门正按照受美国资助的叙利亚民防团体“白头盔”的套路，“摆拍”平民伤亡视频，嫁祸俄军。

3月5日，民众经乌克兰基辅西部城镇伊尔平撤离。（新华社发，埃雷拉摄）

俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃8日早些时候在一份声明中说，从一些乌克兰生物实验室雇员获得的文件显示，2月24日、即俄罗斯发起特别军事行动当天，那些实验室“紧急销毁”瘟疫、炭疽、兔热病、霍乱及其他致命性疾病的病原体。

俄国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫6日最先发布这一消息，说俄三防（防护核、化学、生物武器袭击）部队专家正在分析那些文件。按照他的说法，紧急销毁这些危险病原体的指示由乌克兰卫生部下达，旨在避免乌克兰和美国违反《禁止生物武器公约》的事实曝光。

这项国际公约禁止发展、生产、储存并要求销毁细菌（生物）和毒素武器。

俄国防部7日公布一份报告，题为《分析乌克兰境内美国军事生物活动》，指认美国向乌境内生物实验室提供了2亿多美元资金，乌国防部中央卫生流行病管理局参加了美国的军事生物项目。

3月6日，在顿涅茨克的一个村庄，当地居民领取人道主义援助物资。（新华社发，维克多摄）

根据美方自己公布的数据，美国在乌克兰有26个生物实验室，美国国防部拥有绝对控制权。乌境内所有的危险病毒都必须存储在这些实验室，所有的研究活动都由美方主导，未经美方许可任何信息都不得公开。

美国在乌克兰的生物军事活动只是冰山一角。五角大楼以“合作减少生物安全风险”“加强全球公共卫生”等名义，在全球30个国家控制336个生物实验室。而且，美国20多年来一直独家阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制，拒绝接受对其境内外生物设施的核查。

扎哈罗娃8日说，俄方赞成恢复制定具有法律拘束力的《禁止生物武器公约》核查议定书工作。（胡若愚）

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