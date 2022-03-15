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以色列城市特拉维夫为何“全球最贵”

2022年03月15日16:31 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷3月15日电（国际观察）以色列城市特拉维夫为何“全球最贵”

　　新华社记者王卓伦 吕迎旭

　　2021年11月，英国经济学人智库对全球173个城市展开调查并发布2021年下半年全球生活成本指数排名，以色列特拉维夫“荣登”榜首，将巴黎、苏黎世、纽约、洛杉矶等国际一线大都市甩在身后，成为全世界“最贵城市”。

　　以色列资源短缺、耕地面积狭小，沙漠占国土面积一半以上。无论是居民日常消费品，还是工业所需的石油、煤炭等关键原料都严重依赖进口。2021年以来，全球能源价格大幅上涨，以色列的物价自然水涨船高。

　　今年2月以来，以色列居民用电价格上涨5.7%、企业用电价格上涨10%，95号汽油价格上涨5.34%，为该国七年来最高水平。

　　据国际货币基金组织统计，2021年以色列人均国内生产总值（GDP）超过4.4万美元，在全球名列20位左右。以色列研究机构的统计显示，过去几十年以色列全国几乎一半的GDP由特拉维夫贡献。较大的经济体量令特拉维夫与其他城市相比，物价犹如“高原”上的“高峰”。

　　实际上，在此前几年各项机构调查中，特拉维夫已屡屡登上“全球最贵城市”榜。经济学人智库报告指出，衡量物价以美国纽约市为基准，本币比美元坚挺的国家通常会有更多城市排名靠前。特拉维夫在2021年位居榜首，汇率变化起到了重要作用。

　　以色列银行数据显示，2021年全年，美元对以色列货币新谢克尔汇率保持在3.2至3.3的水平，而在2018年至2020年绝大多数时间，这一汇率维持在3.4至3.7之间。由于新谢克尔去年升值4%左右，以美元计算后的物价便显得更高。

　　分析普遍认为，以色列新冠疫苗接种率较高、经济复苏较快也是新谢克尔升值的原因。在特拉维夫，颇具竞争力的科技领域持续吸引外资，进一步推高本币需求。

　　也有以色列媒体认为，物价上涨还归因于垄断财阀阻碍了自由竞争。以色列虽然市场化水平较高，但垄断企业的数量与其他经合组织成员相比较多。竞争不足的现象在农副产品市场尤为明显，几家大型集团通过并购占据市场份额，从而掌控定价权。

　　以色列中央统计局数据显示，2022年1月居民消费价格指数同比上涨3.1%，批发物价指数同比涨幅高达26.8%。据媒体报道，特拉维夫除了日常消费品越来越贵，房价两年内也飙升40%。

　　“特拉维夫将变得越来越贵，就像整个国家变得越来越贵一样。”特拉维夫市长罗恩·胡尔代表示，只有以色列全国物价整体下降，特拉维夫才有可能降价，毕竟特拉维夫作为全国大都市中心的地位“无可取代”。

　　据官方统计，特拉维夫工资水平比全国平均值高9%左右，可面对高物价，不少市民仍苦不堪言。在特拉维夫市政网站首页，可以看到“降低生活成本”的醒目图标。政府已决定大幅降低公共服务费，以减少生活成本。

　　除了“花得少”，政府也在试图让人们“挣得多”。去年底以色列决定从今年4月起逐步提高最低工资水平，直至每月6000新谢克尔（约合1800美元）。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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