新华社大马士革3月15日电（记者郑一晗 汪健）就俄罗斯公布美国在乌克兰资助生物研究以建立致命病原体隐秘传播机制一事，叙利亚专家日前在接受采访时表示，美国在多国开展的生物军事活动对全球安全构成威胁，并在禁止生物武器方面刻意逃避责任。

叙利亚政治分析人士乌萨马·达努拉对新华社记者说，生物武器与核武器、化学武器都是大规模杀伤性武器，生物武器一旦失控会导致蔓延全球的流行病。他说，美国是历史上仅有的使用过核武器的国家，在越南还使用过化学武器，且美国反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制，这些事实引发人们对其生物军事活动威胁全球安全的担忧。

达努拉认为，美国在生物实验室和生物军事活动问题上暴露了双重标准。一方面，美国阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制，没有履行应尽的国际义务；另一方面，美国却用生物实验室议题来攻击其他国家。

达努拉说，有文件披露新冠病毒传播与美国的生物实验室有关联，这引发了很多关注和讨论。“美国为什么要在俄罗斯等国附近建立生物实验室？开展这种极其危险的生物研究背后有何动机？”

叙利亚政治问题专家穆罕默德·奥马里认为，美国一直避免对有关限制生物武器扩散的国际协议做出承诺，表明美国“刻意隐瞒”。

奥马里指出，资料显示，美国在全球30余个国家资助和管理着300多个生物实验室。他说，美国之所以在其境外建立生物实验室，或许就是为了让本土远离实验室可能产生的生物危害，且将其作为工具破坏他国的生物安全。

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