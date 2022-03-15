原标题：专访：“人权不应只由西方定义”——访英国前商务大臣、经济学家凯布尔

新华社伦敦3月14日电 专访：“人权不应只由西方定义”——访英国前商务大臣、经济学家凯布尔

新华社记者郭爽 赵小娜 李颖

英国前商务大臣、经济学家文斯·凯布尔日前在伦敦家中接受新华社记者专访时说：“人权不应只由西方定义。”他指出，全球经济重心正在向包括中国在内的亚洲转移，西方国家应调整心态，接受世界新秩序。

凯布尔说，西方需要接受的是，人权问题在中国还有西方人“不理解的其他维度”，比如脱贫等，在中国，脱贫是一项重大成就。

在近期一次公开发言中，凯布尔开玩笑地让大家想象一下，“如果中国人说：我们不会和你们美国人讨论贸易问题，除非你们废除赋予公民持枪权的美国宪法第二修正案，因为我们看到美国人在枪击事件中丧生感到非常不安”。

“拥有枪支的权利是对人权的严重滥用，但中国人并没有说你们必须废除你们的宪法权利。”凯布尔说，这是一种所谓的“单向交通”，即西方人因为不喜欢就要求别人改变自己的体系。他指出，在争议话题上，“必须有一个公平的环境”。

凯布尔认为，世界经济的重心正在向亚洲转移，尤其是中国，美国及欧洲国家主导世界的局面将不复存在。他说，许多西方国家无法接受不断变化的全球秩序，“这是导致难以相互理解和产生鸿沟的根本原因”。

凯布尔于2010年至2015年任英国商务大臣，并曾任英国自由民主党领袖。他指出，西方最终将不得不接受新的世界秩序。

在去年出版的新书《中国难题：接触还是冲突》中，凯布尔提及“达沃斯中国”概念。他在书中写道：“这是一个希望通过贸易和投资融入世界，参与多边机构，并为应对共同问题作出贡献的中国。”

凯布尔说，中国提出的全球化愿景，“我将其称为‘达沃斯中国’，代表中国是（世界）体系的一部分，是支持全球规则制定的一部分，这适用于贸易，适用于国际投资，也适用于其他许多国际交流领域”。

凯布尔表示，各国必须携手合作、共同努力。只有合作，才能解决环境问题以及疫情、非洲的债务和发展等人类面临的共同问题。

凯布尔指出，美国前政府“掷出了（贸易争端的）第一块石头”，而敌对言论只会导致成见和不信任，脱钩正在“助长猜疑，导致恶性循环，”并对全球经济产生负面影响。

他说，即使有中美贸易争端和新冠疫情暴发，中美两国之间的贸易和投资也并未像人们最初担心的那样受到严重影响。在全球范围内，“大量投资仍在发生，有很多中国公司在海外投资，也有很多外国公司进入中国”。

谈及中英关系，凯布尔表示，希望英国在“脱欧”后“回到更务实的对华关系，寻找合作领域”。他说，中国是英国重要贸易伙伴，英国欢迎中国的投资，“许多英国公司在中国也运营良好，没有任何问题，我们希望继续下去”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)