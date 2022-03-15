新华社马尼拉3月15日电 在菲律宾首都马尼拉，帕西格河蜿蜒穿城而过。一座由中国政府援建的大桥横跨在帕西格河上，不仅连接两岸的历史街区，更被视为中国与菲律宾友谊的象征。

大桥一侧是始建于16世纪的西班牙王城，曾被西班牙殖民者作为统治中心，建筑风格古朴典雅，被列为世界文化遗产。大桥另一侧连接着比农多区，拥有约500年历史的唐人街就位于那里。比农多区曾是马尼拉商业中心，也是中西文化交融之地。

这是2022年3月3日在菲律宾首都马尼拉拍摄的比农多-王城大桥。（鲁埃勒·乌马利摄）

比农多-王城大桥是中国援建的两座跨帕西格河桥梁项目之一，早在几十年前就被纳入马尼拉城市规划。随着菲律宾经济发展，马尼拉城市不断扩容，帕西格河两岸交通成为发展瓶颈，建桥需求愈发迫切。

根据中菲基础设施建设合作项目，帕西格河桥梁项目2018年7月开工。按照计划，比农多-王城大桥有望于今年4月正式通车。

在历史核心区域建桥，保护当地环境和文物古迹是一大难点。据中国驻菲律宾大使黄溪连介绍，中方承建企业在不破坏历史风貌的基础上，把现代建筑技术与桥梁景观设计巧妙结合，主桥两片拱肋斜靠在一起，寓意中菲两国友好互助。

2022年3月3日，工人在菲律宾首都马尼拉比农多-王城大桥施工现场。（鲁埃勒·乌马利摄）

菲律宾总统外交事务助理罗伯特·伯耶日前表示，这座桥是菲律宾“大建特建”基建计划的旗舰项目之一，将有效缓解城市交通拥堵，有利于马尼拉乃至菲律宾的经济复苏，并成为菲中两国友谊的永久象征。

在大桥两侧，由当地华人赞助的两座中菲友谊园隔河相望，成为帕西格河上的绝佳观景地。黄溪连说，中方愿同菲方共同努力，以可见的方式展现中菲合作成果，让两国合作更好惠及普通民众。（记者：刘锴、闫洁、杨云起；剪辑：孙硕；编辑：马晓燕、金正、程大雨）

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