新华社北京3月15日电（记者葛晨 刘曲）新冠变异病毒德尔塔和奥密克戎毒株尚在全球肆虐，科研人员证实，两者重组而成的所谓“德尔塔克戎”毒株已经出现，全球防疫不容松懈。

“流感数据共享全球倡议”平台说，“可靠证据”显示德尔塔和奥密克戎毒株的重组毒株已经出现。世界卫生组织日前在新闻发布会上确认，这种重组毒株已在法国、荷兰和丹麦等地出现。

今年1月，塞浦路斯大学研究人员科斯特里基斯宣布发现这种重组毒株并称其为“德尔塔克戎”。此后，陆续有国家发现这种重组毒株，但多位专家当时表示难以分辨是真实变异还是样本污染导致的实验乌龙。

法国巴斯德研究所日前在“医学论文档案网”发表预印本论文，证实存在两种毒株的重组毒株结构，研究人员还人工培养出独立重组毒株并进行了基因测序。位于美国加利福尼亚的赫利克斯实验室研究人员也在这个预印本网站发表论文，宣布他们在超过29000例新冠阳性样本中发现，同时存在德尔塔和奥密克戎毒株的样本有20例，其中1例除了包含这两种毒株外还含有“德尔塔克戎”，另外2例样本包含不同版本的“德尔塔克戎”。

目前，研究人员尚未对这种重组毒株进行正式命名。据报道，这种重组毒株起源于德尔塔和奥密克戎毒株感染了相同的细胞后，在病毒复制过程中相互交换遗传物质，由此产生两套遗传物质兼具的新毒株。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫本月9日在新闻发布会上说，目前没有发现这一毒株在流行病学和严重程度等方面带来任何变化，但许多研究正在进行。

范克尔克霍夫说，新冠大流行远未结束。我们不仅需要专注于拯救人们的生命，减少出现严重疾病和死亡，还必须专注于减少病毒传播。

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