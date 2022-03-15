新华社伦敦3月14日电（记者郭爽）英国政府14日宣布，将于3月18日凌晨4时起，取消所有针对新冠制定的入境限制措施，所有入境英国的旅客都无需再进行入境新冠检测或填写“乘客定位表”等。

目前，对于被英国认定为合格的、完成接种新冠疫苗的入境者，已取消所有入境检测要求，但仍需填写“乘客定位表”。新规定则意味着入境英国的所有旅客都无需再执行任何针对新冠制定的限制措施。

英国航空业对这一决定表示欢迎，但不少科学界人士则对此表示担忧，称疫情数字居高不下，但英国政府却认为已足够安全，这“令人失望”。

英国是受新冠疫情影响最严重的国家之一。英国政府14日公布的数据显示，该国过去7天新增新冠确诊病例444201例，累计确诊19700952例；过去7天新增死亡病例726例，累计死亡162873例。该国12岁以上人员已有超过91%接种至少一剂新冠疫苗，超过85%已接种过两剂新冠疫苗，超过67%已接种加强针。

英国政府此前宣布，已从2月24日起在法律意义上解除英格兰地区所有现行新冠限制措施。根据英国政府2月宣布的“与新冠共存”新计划，新冠检测阳性者无需自我隔离，政府也不再追踪密切接触者，未完全接种疫苗的密切接触者也无需自我隔离。

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