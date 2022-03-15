新华社北京3月15日电 综合新华社驻外记者报道：莫斯科市长索比亚宁14日宣布，该市自15日起取消公共场所强制戴口罩规定。法国总理卡斯泰日前宣布，自14日起法国将停用“疫苗通行证”，同日起除公共交通工具外，将不再强制要求民众室内戴口罩。

索比亚宁通过其个人网站发表声明说，因莫斯科市疫情稳定好转，该市政府决定自15日起取消公共场所强制戴口罩规定。此外，莫斯科市决定取消针对相关企业和组织的防疫规定，如员工不必接受测体温、工作场所不必设立隔离挡板等。他说，当前条件下，相关企业正在承受制裁压力，这一决定旨在对企业予以支持。

2020年5月中旬，莫斯科市开始推行在商店、公共交通工具、企业等场所强制戴口罩的规定。

据俄罗斯防疫指挥部14日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例41055例，累计确诊17376241例；累计死亡361344例，累计治愈15585650例。

法国总理卡斯泰日前宣布，自14日起该国将停用“疫苗通行证”，但该措施在医疗卫生场所仍适用；同日起除公共交通工具外，将不再强制要求民众室内戴口罩。

他还宣布，自14日起，法国政府为已完成接种第一剂新冠疫苗加强针超过三个月的80岁以上人群接种第二剂加强针。

卡斯泰12日接受媒体采访时表示，尽管法国新冠病例近日略有回升，但鉴于医疗机构收治患者压力不大，政府打算按原计划放宽防疫限制措施。（参与记者：李奥、陈晨）

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