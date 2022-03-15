新华社布鲁塞尔3月14日电（记者康逸）欧元集团会议14日在布鲁塞尔举行，重点协调2023年欧元区财政政策，并评估乌克兰局势对欧洲经济复苏的影响。

3月14日，欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍在比利时布鲁塞尔主持欧元集团会议。新华社记者 郑焕松 摄

欧元集团主席多诺霍当天表示，考虑到当前的不确定性和风险，应保持政策应对的灵活性。欧元集团主张，今年保持财政支持，随着经济逐步复苏，2023年欧元区财政政策立场将转为总体中性。

欧元集团会后发表声明说，此前欧盟委员会预测今年欧元区经济将恢复到新冠疫情前水平，但俄乌冲突使欧洲经济不确定性显著增加，供应链瓶颈、能源价格上涨、通胀持续时间长于预期等风险上升。

欧元集团表示，将继续大力协调欧元区财政政策，并关注能源价格上涨对家庭和企业，尤其是脆弱群体和中小企业的影响。

同时，欧元集团还表示，成员国财政政策要有所区别，以实现总体平衡。高债务国要注重减少债务规模，而中低债务水平的成员国则应在必要时优先扩大公共投资，为增强经济韧性及可持续增长奠定基础。

分析人士认为，乌克兰局势令亟待摆脱疫情困扰的欧洲经济再度蒙上阴影。欧洲央行日前下调欧元区今年经济增长预期至3.7%，预计明后两年分别增长2.8%和1.6%。

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