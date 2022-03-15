新华社伦敦3月15日电（记者杜鹃 许凤）英国最高法院14日裁定，不会受理“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇拒绝被引渡到美国的上诉请求。

英国一家地方法院去年初做出裁决，拒绝美国提出的引渡阿桑奇的要求，理由是阿桑奇患有抑郁症等精神疾病，被引渡至美国后有较高自杀风险。美国政府随后向英国高等法院提起上诉，表示阿桑奇被引渡至美国后，在接受审判前不会被关押在安全等级最高的监狱或处于严密隔绝状态。如果阿桑奇被定罪，可允许他在出生地澳大利亚服刑。

去年底，英国高等法院做出裁决，允许美国政府引渡阿桑奇。阿桑奇的律师团队认为美国政府的上述承诺不可信，随即向最高法院提起上诉。

阿桑奇现年50岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光了大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发了美军的战争罪行。其中一段驻伊拉克美军“阿帕奇”武装直升机射杀记者和平民的视频广为流传。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出了17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。随后，美国以“维基揭秘”公布涉美机密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。

据英国媒体报道，接下来英国内政大臣需要决定是否引渡阿桑奇到美国。一旦内政大臣批准引渡，阿桑奇还可以要求对相关决定展开“司法审查”。

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