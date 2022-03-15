新华社罗马3月14日电 当地时间3月14日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在意大利罗马举行会晤。双方就中美关系以及共同关心的国际与地区问题进行了坦诚、深入和建设性沟通，同意共同落实好两国元首共识，增进了解，管控分歧，扩大共识，加强合作，为推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道积累条件。

杨洁篪表示，落实两国元首共识是中美关系最重要的任务。习近平主席提出新时期中美相处要坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，为中美关系发展指明方向。拜登总统积极回应，作出不寻求新冷战、不寻求改变中国的体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、无意同中国对抗等重要承诺。中方始终根据习近平主席提出的三原则看待和处理中美关系。希望美方将拜登总统作出的承诺落到实处。当前国际形势下，中美加强对话合作，妥善管控分歧，避免冲突对抗，符合中美两国人民利益，符合国际社会期待和世界人民利益。

杨洁篪强调，台湾问题事关中国的主权和领土完整。美方在中美三个联合公报中都明确承认只有一个中国，一中原则是中美建立外交关系的前提，也是中美关系的政治基础。本届美国政府在台湾问题上作出坚持一个中国政策、不支持“台独”的承诺，但行动与表态明显不符。中方对近期美在涉台问题上一系列错误言行表示严重关切和坚决反对。任何纵容支持“台独”分裂势力，企图打“台湾牌”搞“以台制华”的图谋都不可能得逞。中方要求美方认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则、中美三个联合公报规定和美方所作承诺，不要在十分危险的道路上越走越远。

杨洁篪就涉疆、涉藏、涉港等问题阐明中方严正立场，指出这些问题涉及中方核心利益，是中国内政，不容外部势力干涉，任何借此打压中国的图谋都将遭到失败。杨洁篪指出，坚持求同存异，在妥处分歧之上架起合作桥梁，是“上海公报”发表50年来经过实践检验的中美正确相处之道。双方应以史为鉴，把握相互尊重的前提，坚守和平共处的底线，抓住合作共赢的关键。

双方还就乌克兰、朝核、伊朗核、阿富汗等国际地区问题交换意见。

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