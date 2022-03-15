新华社德黑兰3月14日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德14日说，伊朗伊斯兰革命卫队日前对以色列设在伊拉克的一个“阴谋和破坏中心”进行了报复性导弹袭击，伊朗永远不会容忍在其边境附近存在“阴谋中心”。

哈提卜扎德在当天举行的例行记者会上说，伊朗一再呼吁伊拉克政府不要允许“反伊朗的恐怖组织”利用伊拉克领土开展活动。美国曾从伊拉克境内对伊朗进行军事行动，以色列也在伊拉克领土设有“破坏基地”。伊朗曾告诉伊拉克政府，友谊的关键是尊重相互利益和各自主权。然而，伊朗的警告被忽视，以色列的“阴谋和破坏中心”因此遭到袭击。

伊朗伊斯兰革命卫队13日发表声明说，当天凌晨对以色列情报机构摩萨德在伊拉克库尔德自治区首府埃尔比勒的一处间谍中心进行了导弹袭击，以报复以军本月上旬袭击叙利亚、致死两名伊斯兰革命卫队指挥官。

伊拉克库尔德自治区政府13日说，埃尔比勒当天遭到12枚弹道导弹袭击，新建成的美国驻埃尔比勒领馆附近区域遭袭，一名平民在袭击中受伤，部分建筑受损。伊拉克总统萨利赫当天在社交媒体上发文谴责这起袭击。

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