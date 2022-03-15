人民网联合国3月14日电 （记者李晓宏）当地时间3月14日，联合国安理会举行公开会，听取欧洲安全与合作组织（欧安组织）工作通报。中国常驻联合国代表张军在会上强调世界需要对话合作，不需要“新冷战”，并就当前乌克兰局势阐述中方立场和主张。

张军指出，国际形势正发生深刻变化，充满不稳定性、不确定性，乌克兰危机的爆发进一步促使我们思考如何维护国际体系的和平稳定，更加关注实现普遍安全和共同发展的真正出路。应坚持对话与合作的大方向。世界已经进入新时代，对话合作的路应该越走越宽，而不是越走越窄。各国在国家利益、社会制度和意识形态方面的差异，不应该成为对话的障碍，更不应该成为对抗的理由。世界不可分割，安全不可分割。欧安组织最早确立的安全不可分割原则，在当前形势下具有特殊意义，不仅应该坚持，更要落到实处。

张军说，冷战早已结束，基于集团对抗的冷战思维应当彻底摒弃。固守霸权逻辑，挑起阵营对立，最终只能给世界带来灾难，加剧动荡与分裂。在欧洲如此，在其他地区也如此。这个世界不需要“新冷战”，这个世界也完全容得下各国共同成长和进步。各国应该在多边主义旗帜下加强团结合作，携手推动构建人类命运共同体。

张军强调，中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的。习近平主席日前同法国、德国领导人举行视频峰会时指出，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。这“四个应该”是中方关于乌克兰问题的最权威立场。中方将秉持上述立场，同各方加强沟通协调，为劝和促谈继续发挥建设性作用。

张军表示，尽早实现停火止战是国际社会的普遍愿望，对话谈判是唯一可行的现实手段。国际社会要维持积极势头，继续鼓励和支持俄乌谈判并为此创造必要环境和条件。中方呼吁保持最大限度克制，有效保障平民安全和基本需求，保障人道走廊安全通畅。一味依靠制裁不仅解决不了问题，还会制造新的问题。国际社会要加大外交努力，推动紧张局势降级，让乌克兰问题尽快回到政治解决的轨道上来。

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