新华社北京3月14日电 2022年3月14日，国务委员兼外长王毅同印尼外长蕾特诺通电话。

王毅表示，中国和印尼同为重要发展中大国、新兴经济体。双方要在两国元首引领下深化战略互信和务实合作，为维护国际和地区和平稳定发挥积极作用。蕾特诺表示印尼高度重视发展对华关系，愿同中方一道推动两国关系再上新台阶。

双方重点就乌克兰局势交换意见。蕾特诺表示，印尼坚持尊重别国主权和领土完整，呼吁尽快停止战争，鼓励对话，使局势降级，防止发生人道主义危机。印尼愿就此与中方加强沟通协调。作为二十国集团主席国，印尼认为二十国集团建立的初衷是促进国际合作，应更关注宏观经济和发展事务。

王毅阐述了中方在乌克兰问题上的一贯立场，表示中方将按照习近平主席提出的“四个应该”，以自己的方式，为缓解局势、推动和谈、防止出现人道主义危机继续发挥建设性作用。单边制裁只会使局势更加复杂、矛盾更加激化。沟通协商是东方国家的政治智慧和外交传统，事实证明行之有效。中方愿与印尼一道，为劝和促谈继续作出努力。

王毅强调，乌克兰危机的背后是欧洲安全长期积累的矛盾不断激化。要实现欧洲长治久安，需要欧盟、北约、俄罗斯开展平等对话，建立均衡、有效、可持续的安全框架。当前形势下，我们更应珍惜东亚和亚太地区和平稳定局面。本地区多年形成的以东盟为中心的区域合作架构十分重要。中方坚定支持东盟中心地位，支持把以东盟为中心的区域合作架构进一步做强、做大。我们欢迎域外国家为地区和平稳定发挥积极作用，但不应允许在本地区制造动荡、紧张，不应允许把阵营对抗引入到本地区，更不应允许将中小国家作为大国对抗的工具。二十国集团是国际经济合作主要论坛，中方支持印尼发挥主席国领导作用，排除干扰，稳步推进二十国集团既定的对话与合作议程。

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