新华社雅典3月14日电（记者于帅帅）中国驻希腊大使肖军正14日代表中国文化和旅游部与希腊旅游部长基基利亚斯在雅典签署《中华人民共和国文化和旅游部与希腊共和国旅游部2022-2024年旅游领域联合行动计划》。

据介绍，“联合行动计划”是中希两国文化旅游领域下阶段全面拓展合作、增进交流的路线图。双方将在旅游推介、特色旅游、教育培训、投资、国际和多边等领域开展全方位交流合作，促进两国旅游往来，充分发挥旅游业在推动经济发展、深化两国友好等方面的重要作用。

肖军正在签署仪式上表示，今年是中希建交50周年，也是中希文化和旅游年第二个年头。“联合行动计划”的签署既是双方落实两国领导人共识的有力举措，也是两国庆祝建交50周年、丰富文化和旅游年内涵的重要步骤。

肖军正表示，中国和希腊同为世界重要的旅游目的地国家，旅游领域互有比较优势，合作潜力巨大，都拥有国际化程度高、国别特色明显、适合对方主流市场的优质旅游产品。中希两个旅游大国和旅游强国之间深化合作，将推动双方投资、贸易、科技、金融、服务等各领域的合作，增进两国人民福祉。“联合行动计划”的签署也显示出两国共同战胜挑战、携手面向未来的坚定信念，必将为中希全面战略伙伴关系增添新内涵、注入新动力。

基基利亚斯表示，希腊和中国都是文明古国，也都是文化和旅游大国，两国旅游领域合作是双方务实合作和双边关系的重要组成部分。此次签署的“联合行动计划”不仅将推动两国在旅游及相关领域的合作取得更多成果，也将为进一步巩固希中传统友好发挥重要作用。

(责编：胡永秋、白宇)